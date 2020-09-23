Круговорот жизни: в парке Крюгера погиб слон Мавусо

Туристы Эшли и Колин Энслин во время посещения Национального парка Крюгера в ЮАР сняли поединок пожилого слона Мавусо с более успешным соперником. Они выехали в парк в поисках интересных сцен из жизни дикой природы в 4 утра, и к концу дня были разочарованы, не встретив даже вездесущих импал, однако на пути обратно обратили внимание на стадо слонов, двое из которых явно готовились сразиться друг с другом в нешуточном бою. Эшли с Колином остановились посмотреть, но даже не представляли, как трагично может закончиться эта схватка.
Одним из соперников был Мавусо – зрелый доминантный самец, долгое время возглавлявший местное стадо великанов саванны. Он был одним из шести первых самцов слонов, завезенных в парк Крюгера в 1998 году. Его прозвали «нежным гигантом» из-за его непринужденного и спокойного отношения к машинам с туристами.
«Это была эпическая схватка за господство. Мое сердце колотилось. Старый слон Мавусо, казалось, собрался с силами и смог оттолкнуть противника. Но затем молодой слон повалил его на землю и нанес несколько ударов бивнями в бок. Мавусо пытался встать, но ничего не вышло – он был слишком слаб», — поделилась Эшли.
Остальная часть стада была извещена о схватке из-за того шума, который она вызывала; они собрались неподалеку, трубили и явно волновались. Когда Мавусо попытался снова встать, слоны собрались вокруг него, но уже ничем не могли помочь гиганту. На следующий день слон был еще жив, но лежал на том же месте, ослабев еще сильнее. Скорый конец знаменитого Мавусо был неизбежен.
В первый же день после смерти попрощаться со своим сородичем пришли другие слоны: между этими зверями крепки социальные связи – а ещё, по версии ученых, у них есть особые похоронные ритуалы. Увидев останки сородича, слоны осторожно прикасаются к ним хоботами или пытаются поставить на ноги недавно умершего слона. Но как только животные понимают, что слон мертв, они начинают трубить, поднимая большой шум, а после внезапно затихают. Запечатлеть прощание бывшего стада Мавусо удалось другим туристам, Майеру и Шерил Пинкус.
Немногим позже еще одни посетители национального парка смогли увидеть, как семья львов пировала у туши погибшего великана. Три львицы вместе со львенком забирались прямо на тушу слона, выискивая части посытнее.
«Прискорбно видеть, как некогда могущественное животное превратилось в ничто», – говорят авторы видео. Однако они напоминают, что таков круговорот жизни: знаменитому Мавусо пришло время уступить дорогу молодым собратьям.
Посмотрите, что происходит с тушей слона всего за пять дней.