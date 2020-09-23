Круговорот жизни: в парке Крюгера погиб слон Мавусо

Туристы Эшли и Колин Энслин во время посещения Национального парка Крюгера в ЮАР сняли поединок пожилого слона Мавусо с более успешным соперником. Они выехали в парк в поисках интересных сцен из жизни дикой природы в 4 утра, и к концу дня были разочарованы, не встретив даже вездесущих импал, однако на пути обратно обратили внимание на стадо слонов, двое из которых явно готовились сразиться друг с другом в нешуточном бою. Эшли с Колином остановились посмотреть, но даже не представляли, как трагично может закончиться эта схватка.

Одним из соперников был Мавусо – зрелый доминантный самец, долгое время возглавлявший местное стадо великанов саванны. Он был одним из шести первых самцов слонов, завезенных в парк Крюгера в 1998 году. Его прозвали «нежным гигантом» из-за его непринужденного и спокойного отношения к машинам с туристами.

«Это была эпическая схватка за господство. Мое сердце колотилось. Старый слон Мавусо, казалось, собрался с силами и смог оттолкнуть противника. Но затем молодой слон повалил его на землю и нанес несколько ударов бивнями в бок. Мавусо пытался встать, но ничего не вышло – он был слишком слаб», — поделилась Эшли.