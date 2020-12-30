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Природа

Крупнейший проект по изучению глубин Атлантики привел к открытию 12 новых видов

National Geographic Россия
30 декабря 2020
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Холодноводные кораллы и морские звёзды
Фото: French Research Institute for Exploitation of the Sea
Проект ATLAS официально завершен.

Изучив 12 мест в глубинах северной Атлантики, проект установил золотой стандарт для будущих морских исследований. Отправляя подводных роботов в ранее неизученные районы, участники проекта идентифицировали 12 новых видов, включая рыб, холодноводных кораллов, губок и беспозвоночных. Один из обнаруженных двустворчатых моллюсков был назван в честь проекта — Myonera atlasiana.

В общей сложности за пять лет было проведено 45 исследовательских экспедиций, в которых было задействовано более 80 ученых и студентов из 13 стран. По результатам проекта уже подготовлено 113 рецензируемых статей, и скоро появятся еще 98.

Среди находок ученых оказалась связанная с черными кораллами зоантария Epizoanthus martinsae, живущая на глубине более 400 метров. Другие открытия включают в себя вид сидячих животных, напоминающих мох, под названием Microporella funbio, которые были найдены в подводном грязевом вулкане у побережья Испании. Другое похожее на мох животное, названное Antropora gemarita, также было обнаружено в глубоком море.

«Мы все еще можем сказать, что у нас есть лучшие карты поверхности Луны и Марса, чем морского дна. Поэтому всякий раз, когда вы отправляетесь в океан, вы обнаруживаете что-то новое — не только отдельные виды, но и целые экосистемы», — Джордж Вольф, химик-океанолог, участвовавший в проекте ATLAS.

Руководитель проекта Мюррей Робертс из Эдинбургского университета рассказал, что исследователи выявили некоторые «особые места» в океане и выяснили, «как они работают». 

«Мы обнаружили сообщества, созданные из губок или глубоководных кораллов и образующие целые глубоководные города. Они поддерживают жизнь. Очень важно, что рыбы используют эти места как нерестилища. Если эти города будут повреждены в результате разрушительного использования человеком, этим рыбам негде будет нереститься, и функция целых экосистем будет потеряна для будущих поколений», — говорит Робертс.

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Lophelia pertusa, холодноводный коралл
Фото: Solvin Zankl Geomar
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Крабы на кораллах
Фото: University of Edinburgh
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Губки и морские ежи
Фото: University of Edinburgh

Изучение океанских течений и отложений окаменелостей на морском дне показало, что основные течения в Северной Атлантике резко замедлились в ответ на изменение климата.

«Последствия этого сложны, но потенциально связи между экосистемами снижаются, потому что океанские течения — это магистрали, соединяющие различные среды обитания на огромных глубинах океана», — отмечает Робертс.

С ростом населения Земли, увеличением загрязнения и появлением новых областей коммерческой деятельности в морских глубинах, включая поиск продуктов, полезных с медицинской и промышленной точек зрения, морские ученые считают жизненно важным восполнить пробелы в наших знаниях об океане.

Исследователи из Южной Америки уже готовятся к реализации аналогичного проекта в южной части Атлантического океана, которая гораздо менее изучена. Ожидается, что проект будет завершен в 2023 году.

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