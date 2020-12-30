Крупнейший проект по изучению глубин Атлантики привел к открытию 12 новых видов

Изучив 12 мест в глубинах северной Атлантики, проект установил золотой стандарт для будущих морских исследований. Отправляя подводных роботов в ранее неизученные районы, участники проекта идентифицировали 12 новых видов, включая рыб, холодноводных кораллов, губок и беспозвоночных. Один из обнаруженных двустворчатых моллюсков был назван в честь проекта — Myonera atlasiana.

В общей сложности за пять лет было проведено 45 исследовательских экспедиций, в которых было задействовано более 80 ученых и студентов из 13 стран. По результатам проекта уже подготовлено 113 рецензируемых статей, и скоро появятся еще 98.

Среди находок ученых оказалась связанная с черными кораллами зоантария Epizoanthus martinsae, живущая на глубине более 400 метров. Другие открытия включают в себя вид сидячих животных, напоминающих мох, под названием Microporella funbio, которые были найдены в подводном грязевом вулкане у побережья Испании. Другое похожее на мох животное, названное Antropora gemarita, также было обнаружено в глубоком море.