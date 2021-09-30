Крупнейшее из когда-либо зарегистрированных подводных извержений породило новый массивный вулкан

Массивное сейсмическое событие, которое началось в мае 2018 года и ощущалось по всему миру, привело к рождению нового подводного вулкана.

Вулкан возвышается над морским дном у побережья острова Майотта в архипелаге Комрские острова. Его высота составляет 820 метров. Ученые говорят, что он был порожден крупнейшим из когда-либо задокументированных подводных извержений.

Извержение началось 10 мая 2018 года. Всего пять дней спустя на близлежащем острове произошло землетрясение магнитудой 5,8. Ученые выяснили, что его причиной стала вулканическая активность примерно в 50 км от восточного побережья Майотты, французской территории и части Коморских островов, зажатых между восточным побережьем Африки и северной оконечностью Мадагаскара.

Для изучения этого события французские правительственные учреждения прислали группу исследователей, которые обнаружили подводный вулкан, которого раньше не существовало.