Крупнейшее из когда-либо зарегистрированных подводных извержений породило новый массивный вулкан
Массивное сейсмическое событие, которое началось в мае 2018 года и ощущалось по всему миру, привело к рождению нового подводного вулкана.
Вулкан возвышается над морским дном у побережья острова Майотта в архипелаге Комрские острова. Его высота составляет 820 метров. Ученые говорят, что он был порожден крупнейшим из когда-либо задокументированных подводных извержений.
Извержение началось 10 мая 2018 года. Всего пять дней спустя на близлежащем острове произошло землетрясение магнитудой 5,8. Ученые выяснили, что его причиной стала вулканическая активность примерно в 50 км от восточного побережья Майотты, французской территории и части Коморских островов, зажатых между восточным побережьем Африки и северной оконечностью Мадагаскара.
Для изучения этого события французские правительственные учреждения прислали группу исследователей, которые обнаружили подводный вулкан, которого раньше не существовало.
В период с 25 февраля по 6 мая 2019 года эта сеть обнаружила 17 000 сейсмических событий на глубине примерно от 20 до 50 километров под дном океана. Еще 84 события были крайне необычными, потому что обнаруживались на очень низких частотах.
Вооружившись этими данными, исследователи описали, как происходило формирование нового вулкана. Согласно их сведениям, все началось с магматического резервуара глубоко в астеносфере, слое расплавленной мантии, расположенного непосредственно под литосферой Земли.
Тектонические процессы нанесли ущерб литосфере, в результате чего образовались дайки, которые вытягивали магму из резервуара через кору, вызывая при этом рои землетрясений. В конце концов, этот материал вышел на морское дно, где образовал 5 кубических километров лавы, составившей новый вулкан.
Низкочастотные события, вероятно, были вызваны более мелкой, заполненной жидкостью полостью в земной коре, которая могла быть неоднократно возбуждена сейсмической деформацией на разломах, близких к полости.
Экструдированный объем нового вулканического образования оказался в 30-1000 раз больше, чем предполагалось для других глубоководных извержений, что делает его самым значительным из когда-либо зарегистрированных подводных извержений.
«Объемы и поток излучаемой лавы во время магматического события на Майотте сопоставимы с теми, которые наблюдаются во время извержений в крупнейших горячих точках Земли.