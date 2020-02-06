Крупнейший айсберг в мире выходит в открытый океан. Он вдвое больше Москвы

В июле 2017 года от шельфового ледника Ларсена откололся гигантский айсберг площадью 5 800 км2 – это более чем вдвое больше, чем Москва. До сих пор айсберг, которому дали название обозначение А68, находился на границе многолетнего морского льда Антарктиды, но теперь он близок к выходу в открытый океан. Как правило, попадая в более теплые воды, айсберги начинают довольно быстро таять, но в случае с A68 этого пока не произошло.

Ранее мы уже писали об этом айсберге — согласно прогнозам 2017 года, ледяной массив мог оставаться неподвижным еще несколько десятилетий. Однако если он начнет смещаться в более теплые воды — запустится необратимый процесс таяния, что отразится на климате всей планеты. Вероятно, история с А68 будет следовать именно этому варианту развития.

Эксперт по антарктическим льдам Адриан Лакман из университета Суонси отметил, что толщина айсберга (около 200 м) несоизмеримо мала по сравнению с его длиной (около 150 км). Он сравнил его с пятью листами А4, сложенными друг на друга.