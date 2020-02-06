Крупнейший айсберг в мире выходит в открытый океан. Он вдвое больше Москвы
В июле 2017 года от шельфового ледника Ларсена откололся гигантский айсберг площадью 5 800 км2 – это более чем вдвое больше, чем Москва. До сих пор айсберг, которому дали название обозначение А68, находился на границе многолетнего морского льда Антарктиды, но теперь он близок к выходу в открытый океан. Как правило, попадая в более теплые воды, айсберги начинают довольно быстро таять, но в случае с A68 этого пока не произошло.
Ранее мы уже писали об этом айсберге — согласно прогнозам 2017 года, ледяной массив мог оставаться неподвижным еще несколько десятилетий. Однако если он начнет смещаться в более теплые воды — запустится необратимый процесс таяния, что отразится на климате всей планеты. Вероятно, история с А68 будет следовать именно этому варианту развития.
Эксперт по антарктическим льдам Адриан Лакман из университета Суонси отметил, что толщина айсберга (около 200 м) несоизмеримо мала по сравнению с его длиной (около 150 км). Он сравнил его с пятью листами А4, сложенными друг на друга.
В течение года после отделения от ледника Ларсена айсберг почти не двигался. Ученые предполагают, что он зацепился за морское дно. Однако ветры и течения начали толкать А68 на север вдоль восточного побережья Антарктического полуострова. За летний сезон скорость движения айсберга значительно увеличилась.
В настоящее время А68 находится на 63 градусах южной широты. Его курс можно спрогнозировать: когда он достигнет конца полуострова, течения повлекут его дальше на север в сторону Атлантики — по пути, который называют «Аллеей айсбергов».
Самым большим из когда-либо зарегистрированных айсбергов в современную эпоху был блок площадью 11 000 км2 под названием B15. Он откололся от шельфа Росса в 2000 году. В настоящее время его площадь сократилась до 200 км2, и он находится на полпути к Южным Сандвичевым островам.
Такие огромные объекты должны находиться под постоянным контролем, поскольку они угрожают судоходству. Эксперты заявляют, что в ближайшее время от Антарктиды должны отколоться еще два крупных айсберга. Один из них сойдет с ледника Пайн-Айленд на западе континента. Его площадь составит около 300 км2. Второй айсберг будет в пять раз больше. Он отколется от шельфового ледника Бранта в восточной Антарктиде.
Читайте также о переломном моменте в таянии вечной мерзлоты в тундре.