Крылья апокалипсиса: захватывающее фото в погоне за штормом

Когда вы преследуете шторм, по большей части ваше утро начинается с плохого кофе в дешевом отеле и попытки вспомнить, как вы здесь очутились накануне. Если все идет хорошо, вы знаете, что днем будете безрассудно мчаться навстречу хаосу. И надеетесь, что вам удастся поймать в объектив кульминацию.

Сегодня утром, например, мы в Уичита, штат Канзас. В разгаре наш проект – мы фотографируем зрелищные и разрушительные погодные явления, которые каждую весну можно видеть в центральной части США. Ник Мойр, метеоролог и руководитель нашей экспедиции, сидит на краю кровати, просматривая онлайн-радары в поисках подходящего грозового очага. «Вот оно», – говорит Ник, показывая телефон остальным членам экспедиции: фотографу Кристл Райт, видеографу Скипу Армстронгу и мне. «Поехали!» – бросает Ник. Мы погрузили оборудование в машину и выехали навстречу грозе: сотни километров под безоблачным небом. Но, добравшись до границы предполагаемого шторма, попали под свинцовые тучи с кратковременным дождем и молниями вдалеке. Приближаясь к центру грозового очага, мы уже боролись с сильным ветром, проливным дождем и беспощадным градом. За рулем Кристл. Она давит на газ, пытаясь обогнать шторм, но тот движется слишком быстро – мы едва за ним поспеваем.

И тут перед нами предстает кошмар, сотворенный природой: расплывчатый смерч за стеной дождя примерно в километре от нас. Эта картина и сейчас стоит перед моими глазами. Из-за плохой погоды нам было трудно наблюдать за смерчем: он то исчезал в дожде, то снова появлялся. Перестали ловить телефоны, и мы разом лишились всех приложений с радарами и мессенджеров. Видимость была не более шести метров, а град – настолько сильным, что нам приходилось кричать, чтобы друг друга услышать. Дорога, по которой мы ехали, пересекалась с торнадо.

Ник решил разворачиваться. «Надо уезжать! – крикнул он. – Это уже слишком!».

Кристл резко развернулась, направляя машину на север по деревенской дороге, подальше от безумного шторма. Однако до финиша было далеко. Ник обнаружил еще один шторм поблизости. Мы немедленно выехали ему навстречу: одного намека от природы нам, похоже, было недостаточно. Проехав совсем недолго под голубым небом, мы увидели впереди новый шторм – фантастический, гигантский, с клубящимися потоками воздуха.

В этот раз нам удалось его обогнать. Мы припарковались рядом с силосной башней в Империал, штат Небраска, и с благоговением наблюдали за тем, как сильнейший смерч несется по земле, обрушивая на нее потоки дождя. Мы несколько часов следовали за разрушительным штормом, останавливаясь, чтобы сфотографировать его во всем великолепии, и тут же возвращались в машину, чтобы избежать его гнева.

В начале первого ночи мы закончили. Стояли и наблюдали за тем, как облако с молниями укатилось вперед, освещая ночное небо: прекрасная награда для безумцев, которые рискнут искать грозной бури.