Крыса заживо поедает ядовитую жабу: как она это делает?

Видео было снято фотографом дикой природы Диевертье Смоленаарсом, когда он ждал появления утконоса в Джуллатене, недалеко от Кэрнса, на крайнем севере Квинсленда.

Он услышал странный звук и, обернувшись, увидел, как златобрюхая водяная крыса (Hydromys chrysogaster), также известная как ракали, ловко перевернула на спину крупную жабу, вспорола ее живот и начала лакомиться кишечником.

Жертвой крысы оказалась жаба-ага, или тростниковая жаба (Rhinella marina). Железы этой амфибии выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксин. Этот сильнодействующий яд судорожного действия влияет на сердце и нервную систему и смертельно опасен даже для человека. Яд вызывает обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. В случае контакта с глазами может наступить слепота.

Однако ракали научились охотиться на жаб и с хирургической точностью извлекать те органы земноводных, которые не несут в себе яда. Именно такой процесс удалось запечатлеть Смоленаарсу. Он обратил внимание, что охотница аккуратно избегает ядовитых желез на спине и плечах жертвы.