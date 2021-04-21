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Природа

Крыса заживо поедает ядовитую жабу: как она это делает?

National Geographic Россия
21 апреля 2021
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Фото: Dieuwertje Smolenaars
Златобрюхая водяная крыса выжила после сытного ядовитого ужина – и не она одна в Австралии так умеет.

Видео было снято фотографом дикой природы Диевертье Смоленаарсом, когда он ждал появления утконоса в Джуллатене, недалеко от Кэрнса, на крайнем севере Квинсленда.

Он услышал странный звук и, обернувшись, увидел, как златобрюхая водяная крыса (Hydromys chrysogaster), также известная как ракали, ловко перевернула на спину крупную жабу, вспорола ее живот и начала лакомиться кишечником. 

Жертвой крысы оказалась жаба-ага, или тростниковая жаба (Rhinella marina). Железы этой амфибии выделяют молочно-белый секрет, содержащий буфотоксин. Этот сильнодействующий яд судорожного действия влияет на сердце и нервную систему и смертельно опасен даже для человека. Яд вызывает обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца. В случае контакта с глазами может наступить слепота.

Однако ракали научились охотиться на жаб и с хирургической точностью извлекать те органы земноводных, которые не несут в себе яда. Именно такой процесс удалось запечатлеть Смоленаарсу. Он обратил внимание, что охотница аккуратно избегает ядовитых желез на спине и плечах жертвы.

Тростниковых жаб специально завезли в Австралию в 1935 году для борьбы с вредителями сахарного тростника. Против вредителей аги оказались неэффективны, зато начали стремительно размножаться, и вскоре их численность увеличилась многократно. Сейчас аги оказывают негативное воздействие на фауну Австралии: они поедают, вытесняют и травят местных животных. Жертвами жаб становятся эндемичные виды амфибий и ящериц, а также мелкие сумчатые, в том числе принадлежащие к редким видам. В США аги тоже являются инвазивными «захватчиками», и там нередко случаются целые нашествия ядовитых жаб.

Однако некоторые австралийские звери со временем научились поедать только нетоксичные части ядовитых жаб или вообще избегать их. Водяные крысы избирательно поедают внутренности аги, так же поступают пауки-волки (Lycosidae) и сообразительные местные вороны. Но есть и животные, на которых яд земноводных вообще не действует. Это, например, гребнистые крокодилы (Crocodylus porosus) и краснобрюхий черный аспид (Pseudechis porphyriacus)

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Взрослая самка жабы-ага
Фото: Bernard DUPONT / Flickr
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Фото: Brian Gratwicke / Flickr

Бен Филлипс, доцент кафедры экологии в Мельбурнском университете, объяснил, что другие виды (например, коалы) научились избегать ядовитых жаб в процессе эволюции и боятся их с рождения. 

Очевидно, водяные крысы догадались, что если они перевернут жабу и съедят ее желудок, то опасность отравиться им не грозит. Крысы также часто съедают печень и легкие земноводного, прежде чем перейти к мышцам бедра – именно это и произошло на видеозаписи.

Неизвестно, влияют ли водяные крысы на численность аги, но ученые прилагают усилия, чтобы остановить распространение этого вредителя.

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