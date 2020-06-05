Крысы любят поглаживания! Доказано японцами

Ученые из Японии решили обратить внимание на своих лабораторных крыс как на главных героев эксперимента и принялись выяснять, как те относятся к ласкам от человека.
У социальных животных (к которым крысы относятся) распространен физический контакт в качестве способа коммуникации и проявления дружелюбия, но ранее влияние такого межвидового общения с человеком исследовалось в основном на кошках и собаках.
Тацуши Онака (Tatsushi Onaka) и команда его коллег из Медицинского университета Джичи провели эксперимент, в котором участвовали 44 самца крыс. Животные были поделены на четыре группы, когда им было всего три недели, и следующие восемь недель ученые гладили крыс рукой, положив на колени, попутно записывая издаваемые грызунами звуки. Это длилось пять минут через день. Первую группу крыс гладили все восемь недель, вторую — первые четыре недели, а третью — последние четыре недели. Контрольную группу крыс оставили без поглаживаний.
В результате исследователи отметили, что крысы, которые привыкли к поглаживаниям, во время этого процесса чаще пищали с частотой 50 килогерц (такие звуковые сигналы связывают с получением удовольствия), а также при возможности следовали за рукой экспериментатора, который их гладил. Из этого ученые заключили, что животным действительно нравится, когда их гладят. Также регулярные поглаживания могут способствовать к возникновению аффилиативного поведения (то есть стабильной дружелюбной привязанности к другим особям).
Кроме того, в их головном мозге после поглаживаний наблюдалась повышенная концентрация окситоцина — пептидного гормона и нейромедиатора, который отвечает за построение и поддержание социальных связей. Это исследователи выяснили, умертвив некоторых крыс из обеих «глаженной» в результате эксперимента и «неглаженой» групп и проанализировав у них маркеры активности окситоцина.
Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.