Крысы любят поглаживания! Доказано японцами

Ученые из Японии решили обратить внимание на своих лабораторных крыс как на главных героев эксперимента и принялись выяснять, как те относятся к ласкам от человека.

У социальных животных (к которым крысы относятся) распространен физический контакт в качестве способа коммуникации и проявления дружелюбия, но ранее влияние такого межвидового общения с человеком исследовалось в основном на кошках и собаках.

Тацуши Онака (Tatsushi Onaka) и команда его коллег из Медицинского университета Джичи провели эксперимент, в котором участвовали 44 самца крыс. Животные были поделены на четыре группы, когда им было всего три недели, и следующие восемь недель ученые гладили крыс рукой, положив на колени, попутно записывая издаваемые грызунами звуки. Это длилось пять минут через день. Первую группу крыс гладили все восемь недель, вторую — первые четыре недели, а третью — последние четыре недели. Контрольную группу крыс оставили без поглаживаний.