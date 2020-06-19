Кто плетёт самую большую паутину в мире

В 2015 году Зоолог Инги Агнарссон (Ingi Agnarsson) из Университета Пуэрто-Рико обнаружил сеть паука Дарвина шириной в почти 25 метров в Национальном парке Мантадия на Мадагаскаре.

Пауки используют паутину для ловли крылатых насекомых, которые составляют их рацион. Ткут паутину чаще всего самки. Молодые самцы тоже плетут сети, но только до тех пор, пока не превратятся во взрослые особи. Затем всю свою энергию они затрачивают на продолжение рода.

Сети паука Дарвина сотканы из двух видов волокон. Каркасная нить используется для создания опорных элементов, благодаря которым паутина крепится к веткам деревьев и свисает над реками и озерами. Липкие эластичные волокна образуют спираль, в которую попадает добыча.

Шелк паука Дарвина — один из самых прочных биоматериалов на планете. Он уступает лишь зубам моллюсков Patella vulgata, известных под названием «водные блюдечки».

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