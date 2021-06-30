Кто победит в схватке скорпиона и птицееда: новое исследование

Скорпионы и птицееды — это древние членистоногие, которые населяют планету уже сотни миллионов лет. Они ходили по земле еще до времен динозавров и успешно пережили их.
Так кто же из них сильнее? Этот вопрос остается предметом многочисленных видеороликов на YouTube, онлайн-форумов и даже исследовательских статей.
Учитывая, что во всем мире всем мире встречается более 900 видов птицеедов и 2500 видов скорпионов, исход битвы зависит от того, кто будет сражаться на ринге. Ключевые параметры бойцов здесь сводится к трем показателям — это размер, скорость и сила яда.
В дикой природе скорпионы и птицееды редко пересекаются, но они будут сражаться друг с другом, чтобы защитить себя и свою территорию.
На первый взгляд, бой кажется равным, ведь оба соперника хорошо вооружены. У скорпионов есть прочная броня в виде закаленного экзоскелета, состоящего из перекрывающихся слоев хитина, а также клешни, которые позволяют хватать и разрывать добычу.
Один из крупнейших в мире скорпионов, гигантский лесной скорпион Heterometrus swammerdami, может вырастать до 22 сантиметров в длину. Его мощные клешни могли бы существенно навредить птицееду, который, впрочем, способен убежать, лишившись одной из конечностей. Нога у птицееда затем вырастет заново во время линьки.
Свои гиганты есть и у семейства птицеедов. Например, у птицееда-голиафа Theraphosa blondi из Южной Америки внушительная длина тела — 12 сантиметров и огромные ноги — до 28 сантиметров в длину. Отсутствие у пауков клешней они компенсируют мощными клыками, которые которые позволяют им легко пробивать хитин и наносить болезненные колотые раны.
У многих видов птицеедов есть еще одна особая защита — колючие щетинки, отбрасываемые с брюшка на потенциальных нападающих. Эти волосы могут сильно раздражать мягкую кожу и глаза млекопитающих, однако они будут неэффективны против жесткого экзоскелета скорпиона.
Как у скорпионов, так и у птицеедов в арсенале есть супероружие — яд, который скорпионы вводят через жало в хвосте, а птицееды — через клыки.
Яды пауков и скорпионов представляют собой сложные коктейли из тысяч различных молекул, которые в основном нацелены на нервную систему. За сотни миллионов лет эволюции они были настроены так, чтобы быть быстродействующими, мощными и избирательными, позволяя им ловить свою добычу и защищаться от хищников.
Хотя у пауков более устрашающая репутация, на самом деле нам стоило бы больше беспокоиться об ядах скорпиона. По оценкам ученых, ежегодно от укусов скорпионов погибает более трех тысяч человек.
Как правило, чем меньше клешни скорпиона, тем сильнее яд. Например, скорпионы-лейурусы (Leiurus) имеют тонкие клешни, но их мощный яд наполнен нейротоксинами, которые перевозбуждают нервную систему, что приводит к повреждению миокарда, отеку легких и кардиогенному шоку.
Яд же птицеедов считается неопасным для человека, и на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного смертельного случая среди людей — однако есть свидетельства, что от укусов этих пауков погибали кошки.
Одна группа птицеедов, на которую следует обратить внимание, — это пецилотерии (род Poecilotheria), обитающие в Юго-Восточной Азии. Эти живущие на деревьях птицееды ярко окрашены, движутся с молниеносной скоростью и впрыскивают большие количества очень сильнодействующего яда, вызывая сильную боль и мышечные судороги, которые могут длиться неделями.
Яды, как правило, быстродействующие, поэтому тот, кто достаточно быстр, чтобы нанести первый удар в битве, имеет большое преимущество.
Используя высокоскоростное видео, ученые обнаружили, что один из видов скорпиона — желтый скорпион Leiurus quinquestriatus — может атаковать жалом со скоростью 128 сантиметров в секунду. Самым же скоростным из птицеедов, видимо, является оклахомский бурый птицеед.
Хотя яды превратились в мощные химические средства защиты, помогающие уравнять правила игры для этих паукообразных, нет никаких сомнений в том, что размер играет важнейшую роль в этой битве. Чем крупнее животное, тем большая доза яда требуется для воздействия на него.
Несколько исследований зарегистрировали, как скорпионы охотятся на более мелких пауков. В Западной Австралии скорпион Isometroides vescus специализируется на охоте на пауков, живущих в норах. Однако расклады меняются, когда мы говорим о крупных птицеедов. Некоторые из них являются известными охотниками на скорпионов.
В одном из исследований отмечалось, что в деревнях полуострова Юкатан с высокой плотностью птицеедов популяция скорпионов заметно сократилась. Когда ученые столкнули между собой в лаборатории мексиканского красноволосого птицееда Tliltocatl vagans и скорпиона-центруроидеса (Centruroides), они обнаружили, что птицеед успешно опережал скорпиона каждый раз, независимо от того, кто нападал первым.
Точно так же в США исследователи зарегистрировали пустынных птицеедов Aphonopelma chalcodes, охотящихся и поедающих скорпионов. Однако лабораторные исследования этих видов показали, что, если скорпион успеет нанести удар жалом первым, птицеед отступит.
И Tliltocatl vagans, и Aphonopelma chalcodes считаются безвредными для человека, тогда как скорпионы-центруроидесы обладают потенциально смертельным ядом. Но как птицееды выживают после укусов этих скорпионов?
Хищники и жертвы всегда участвуют в эволюционной гонке вооружений, пытаясь разработать стратегии, позволяющие преодолеть оружие друг друга, чтобы выжить. Например, у кузнечиковых хомячков, также известных как скорпионовые хомячки, в нервной системе развились очень незначительные мутации, которые делают токсины скорпиона гораздо менее эффективными, тем самым защищая мышь.
Другое исследование показало, что некоторые токсины яда скорпиона действуют на нервы птицеедов, но в меньшей степени, чем на нервы насекомых и млекопитающих. Это означает, что у птицеедов также могли развиться мутации, помогающие защитить их от яда скорпиона. Возможно, что у них есть естественные средства детоксикации яда скорпиона в гемолимфе (эквивалент крови пауков).
В целом, битва членистоногих зависит от размера, скорости и ядовитости соперников, но ученые признаются, что в большинстве случаев поставили бы на птицеедов.