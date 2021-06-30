Кто победит в схватке скорпиона и птицееда: новое исследование

Скорпионы и птицееды — это древние членистоногие, которые населяют планету уже сотни миллионов лет. Они ходили по земле еще до времен динозавров и успешно пережили их.

Так кто же из них сильнее? Этот вопрос остается предметом многочисленных видеороликов на YouTube, онлайн-форумов и даже исследовательских статей.

Учитывая, что во всем мире всем мире встречается более 900 видов птицеедов и 2500 видов скорпионов, исход битвы зависит от того, кто будет сражаться на ринге. Ключевые параметры бойцов здесь сводится к трем показателям — это размер, скорость и сила яда.

В дикой природе скорпионы и птицееды редко пересекаются, но они будут сражаться друг с другом, чтобы защитить себя и свою территорию.