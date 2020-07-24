Кто стоял за гибелью краснокнижных морских свиней?

С помощью ДНК-анализа голландские ученые исследовали укусы на теле 1081 морской свиньи (Phocoena phocoena), выброшенной на побережье Северного моря в Нидерландах в период с 2003 по 2013 годы, и выяснили, что почти каждая пятая особь была изувечена длинномордым тюленем. Это открытие позволило исследователям сделать вывод, что одной из основных причин смерти этого краснокнижного вида является нападение тюленей.

По мнению ученых, это новое для длинномордых тюленей поведение. Ведь ранее они были замечены только за охотой на рыбу, хоть и достигающей порой полметра в длину. Для охоты они используют свои передние ласты, которыми удерживают добычу, и зубы, позволяющие им отрывать от неё куски, если жертва достаточно велика. Сегодня же в рационе этих тюленей появились и морские млекопитающие, что, впрочем, нельзя расценивать как нехватку рыбных запасов в море, утверждают авторы исследования.

Кроме того, нельзя с уверенностью сказать, что такое поведение не обнаружится у тюленей из других популяций в Северной Европе. По словам ученых, особи из голландской, английской и шотландской популяций могут взаимодействовать друг с другом и, следовательно, перенимать это поведение.

Сегодня ученые предполагают, адаптируются ли морские свиньи к новой угрозе, запасая, например, меньше жира или научившись быстрее плавать, или же нет. В свете новых событий исследователи опасаются также, что тюлени могут представлять угрозу и для людей, например, пловцов и серфингистов. Однако на настоящий момент в Северной Европе не известно случаев встречи тюленя с человеком, которые закончились бы смертью последнего.

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