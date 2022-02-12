Кто такие морские огурцы и зачем их спасать

В Азии, где эти удивительные животные используются в кулинарии, на них вырос спрос.

Австралийские ученые изучали состояние голотурий, или морских огурцов (Holothuroidea) – это класс иглокожих, насчитывающий 1717 видов. Многие из них употребляются в пищу (по совокупности эти виды называются «трепангами»). Мировой рынок морских огурцов оценивается в более чем 200 миллионов долларов США в год, и рост спроса на этот деликатес ставит многие популяции на грань исчезновения.

Интересный факт Голотурии распространены по всей планете: только в России известно более 100 видов. Биологи из Австралии рассматривали популяции в акватории своей страны. Большой Барьерный риф является домом для 10 из 16 находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых видов морских огурцов, и некоторые особенно ценные виды стремительно сокращаются.

Среди находящихся под угрозой огурцов – Holothuria fuscogilva и Holothuria nobilis, относящиеся к вымирающим и уязвимым. Это должно стать поводом к ограничению их добычи и экспорта, но тем не менее они составили более 20 процентов от общего объема вылова голотурий в Квинсленде.

Ситуация настолько плачевная, что оставшиеся в живых особи уже не могут найти себе пару, и популяция сокращается еще и по этой причине. Однако проблема не решается: природоохранное законодательство Австралии во многом не соответствует современным реалиям.

В частности, вылов морских огурцов регулировался правилами, основанными на данных об их численности в прошлом, и эти нормы не пересматривались. Такая ситуация ожидаемо привела к чрезмерному вылову.

Между тем морские огурцы имеют решающее значение для здоровья моря вообще и рифов в частности. Когда популяция многочисленна – она перерабатывает тонны лагунных отложений, очищая песок и повышая продуктивность экосистемы. Эта особенность даже нашла применение в науке.

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В декабре 2021 года австралийские биологи увидели «луч света в темном царстве», когда министр окружающей среды Сьюзан Лей поддержала включение Holothuria nobilis в список видов под защитой. Этим решением добыча этого животного запрещается. Опубликовав новое исследование, ученые призывают не останавливаться на этом шаге и усилить природоохранные мероприятия в отношении других видов голотурий.

Посмотрите, как выглядит рекордно длинный морской огурец.