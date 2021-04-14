Кто такие пиззли и почему с потеплением климата их станет больше

Ученые давно предупреждают, что изменение климата грозит полным исчезновением белых медведей, самых крупных хищников на планете. С таянием арктических льдов этим животным приходится тратить все больше энергии на поиск пищи и охоту.

В поисках пищи белые медведи все чаще отступают вглубь суши, где они могут спариться с гризли – подвидом бурого медведя, обитающего на западе Канады и на Аляске. Гибрид этих двух видов, который получается в результате такого любовного союза, известен как пиззли или гролар (pizzly, grolar bear). Хотя белые и бурые медведи разделились примерно 400 000 лет назад, генетически они очень схожи.

«Этот новый вид медведей более устойчив к изменению климата и лучше приспособлен к повышенным температурам», — говорит палеоклиматолог Лариса Де Сантис, которую цитирует Daily Mail.

Исчезновение арктических льдов лишает белых медведей их привычных мест охоты – ледяного покрова, а вследствие и рациона – рыбы и тюленей. По словам Де Сантис, аналогичная картина наблюдалась при вымирании саблезубых кошек. Летописи окаменелостей показывают, что когда их запасы еды кончались, они тоже нередко спаривались с родственными видами.