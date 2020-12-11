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Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Природа

Кто всех слаще спит?

Софья Демьянец
11 декабря 2020
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В неволе любое животное спит обычно больше, ведь удовлетворить свои жизненно необходимые нужды ему гораздо проще, чем в естественных условиях обитания
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Повседневный сон нельзя путать с сезонной спячкой и анабиозом, поскольку естественно, что в этих состояниях животное проспит гораздо больше
При определённых условиях даже одно и то же животное может спать с разной длительностью.

Задавшись вопросом о том, сколько же спят разные звери, швейцарский зоолог П. Ходигер отправился в путешествие по разным странам. Вскоре ему удалось выяснить, что больше всех спят африканские львы. Так, например, он наблюдал за масайскими львами (Panthera leo nubica) в Танзании, один из которых спал в сутки по 20 часов.

Второе место по продолжительности сна занимают опоссумы и ленивцы. Они могут спать по 15-19 часов в сутки. Однако следует заметить, что к такому длительному сну расположены особи, живущие в зоопарках, тогда как в естественной среде обитания эти животные обычно спят не более 10 часов.

Белки и хомяки спят по 14 часов, крысы могут спать до 13 часов в сутки, кроты и ежи — до 10 часов, морские свинки и коровы — до 7 часов, слоны и жирафы спят приблизительно по четыре часа, лошади — по три часа, а мыши-малютки (Micromys minutus) — менее одного часа.

Узнайте, что такое «штопор дьявола» и как он связан с древними бобрами.

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