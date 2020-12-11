Кто всех слаще спит?

Задавшись вопросом о том, сколько же спят разные звери, швейцарский зоолог П. Ходигер отправился в путешествие по разным странам. Вскоре ему удалось выяснить, что больше всех спят африканские львы. Так, например, он наблюдал за масайскими львами (Panthera leo nubica) в Танзании, один из которых спал в сутки по 20 часов.

Второе место по продолжительности сна занимают опоссумы и ленивцы. Они могут спать по 15-19 часов в сутки. Однако следует заметить, что к такому длительному сну расположены особи, живущие в зоопарках, тогда как в естественной среде обитания эти животные обычно спят не более 10 часов.

Белки и хомяки спят по 14 часов, крысы могут спать до 13 часов в сутки, кроты и ежи — до 10 часов, морские свинки и коровы — до 7 часов, слоны и жирафы спят приблизительно по четыре часа, лошади — по три часа, а мыши-малютки (Micromys minutus) — менее одного часа.

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