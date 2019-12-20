Купол Вавилова в российской Арктике стремительно утекает в океан: видео

Исследователи пристально наблюдают за ледником с 2013 года, когда случился значительный сброс ледяной толщи в воду. Такие события называются сёрджами. Они представляют собой резкое (до 300 м в сутки) и кратковременное увеличение скорости движения ледника. Но в случае с Куполом Вавилова это движение не прекратилось, а лишь нарастало со временем.

Фактически, западное крыло Купола Вавилова представляет собой гигантский непрекращающийся ледяной поток, и подобное явление зафиксировано впервые. Скорость движения ледника — около пяти километров в год.