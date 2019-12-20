Купол Вавилова в российской Арктике стремительно утекает в океан: видео

Ученые из Корнеллского университета (США) создали видеомодель, демонстрирующую беспрецедентную скорость ледяного потока с Купола Вавилова — ледника, расположенного на необитаемом архипелаге Северная Земля.
Исследователи пристально наблюдают за ледником с 2013 года, когда случился значительный сброс ледяной толщи в воду. Такие события называются сёрджами. Они представляют собой резкое (до 300 м в сутки) и кратковременное увеличение скорости движения ледника. Но в случае с Куполом Вавилова это движение не прекратилось, а лишь нарастало со временем.
Фактически, западное крыло Купола Вавилова представляет собой гигантский непрекращающийся ледяной поток, и подобное явление зафиксировано впервые. Скорость движения ледника — около пяти километров в год.
Ученые подсчитали, что за шесть лет Купол Вавилова потерял около 10,5 миллиарда тонн льда, что составляет 11 процентов его общей массы. При этом, ледяная масса не пополняется, как это происходит при нормальных циклах роста и сокращения ледников.
В статье, опубликованной в Advancing Earth and Space Science, исследователи подчеркнули, что связь образования сёрджей и глобального потепления невозможно игнорировать.