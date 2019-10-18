Кушать подано: пир морских жителей на туше кита

Ученые отмечают, что мертвые киты либо бывают выброшены на берег, либо их тела опускаются на дно, и их скелеты лежат там на протяжении многих лет. Но в данном случае кит погиб недавно, и «обглодать» его каркас собрались рыбы различных видов, осьминоги, крабы, а также черви рода Оседакс (лат. Osedax), которых еще называют «червями-зомби»: они высасывают липиды из костей умерших животных.