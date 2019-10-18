Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Кушать подано: пир морских жителей на туше кита

Анастасия Баринова
18 октября 2019
986.jpg
Фото: E/V Nautilus
0076.jpg
Фото: E/V Nautilus
654321.jpg
Фото: E/V Nautilus
Каждая часть покоящейся на дне туши кита привлекает своих гурманов.

Американское судно Exploration Vessel Nautilus, принадлежащее Ocean Exploration Trust (Фонд изучения океана), проводило исследование в районе подводной горы Дэвидсон (Davidson Seamount) в Калифорнии. В объектив камеры, запущенной к морскому дну, попала необычная сцена: на туше 4,5 метрового усатого кита пировало множество представителей фауны.

Ученые отмечают, что мертвые киты либо бывают выброшены на берег, либо их тела опускаются на дно, и их скелеты лежат там на протяжении многих лет. Но в данном случае кит погиб недавно, и «обглодать» его каркас собрались рыбы различных видов, осьминоги, крабы, а также черви рода Оседакс (лат. Osedax), которых еще называют «червями-зомби»: они высасывают липиды из костей умерших животных.

Как поясняют специалисты, различные этапы разложения туши китов демонстрируют взаимосвязь в морских биологических сообществах: мусорщики поглощают мягкие ткани в течение нескольких месяцев, а оставшиеся органические фрагменты обогащают донные отложения на протяжении целого года.

Нынешняя экспедиция «Наутилуса» проходит по всему Тихому океану. Это уже пятая научная миссия, отправленная Фондом изучения океана. Узнайте, какие открытия были совершены ранее.