Кушать подано: пир морских жителей на туше кита

Американское судно Exploration Vessel Nautilus, принадлежащее Ocean Exploration Trust (Фонд изучения океана), проводило исследование в районе подводной горы Дэвидсон (Davidson Seamount) в Калифорнии. В объектив камеры, запущенной к морскому дну, попала необычная сцена: на туше 4,5 метрового усатого кита пировало множество представителей фауны.
Ученые отмечают, что мертвые киты либо бывают выброшены на берег, либо их тела опускаются на дно, и их скелеты лежат там на протяжении многих лет. Но в данном случае кит погиб недавно, и «обглодать» его каркас собрались рыбы различных видов, осьминоги, крабы, а также черви рода Оседакс (лат. Osedax), которых еще называют «червями-зомби»: они высасывают липиды из костей умерших животных.
Как поясняют специалисты, различные этапы разложения туши китов демонстрируют взаимосвязь в морских биологических сообществах: мусорщики поглощают мягкие ткани в течение нескольких месяцев, а оставшиеся органические фрагменты обогащают донные отложения на протяжении целого года.
Нынешняя экспедиция «Наутилуса» проходит по всему Тихому океану. Это уже пятая научная миссия, отправленная Фондом изучения океана. Узнайте, какие открытия были совершены ранее.