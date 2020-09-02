Куштау получил статус особо охраняемой природной территории

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об особом статусе горы Куштау. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения. Как отмечается, это сделано с целью сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов.

Теперь на Куштау запрещены все виды деятельности, которые повлекут «нарушение сохранности памятника», в том числе геологическое изучение недр, буровые работы, строительство капитальных объектов, прокладка дорог, охота, разведение костров и установка палаток.

Горы-шиханы в Республике Башкортостан представляют собой остатки рифов пермского периода. Около 300 миллионов лет назад они были погружены в Уральский океан. Их отложения состоят в основном из известняков и изобилуют окаменелостями древних организмов.

Шихан Куштау оказался в центре общественного внимания из-за акций протеста экологических активистов против его разработки Башкирской содовой компанией. Власти дали разрешение на разработку шихана в конце 2019 года, но после протестов пообещали наделить Куштау особым природоохранным статусом.

В прошлом году башкирские ученые провели исследование горы и нашли там свыше 40 животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы.