Куштау получит статус особо охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.

«Я уже говорил на горе, что гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс. История с Куштау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», — заявил Хабиров на встрече с защитниками шиханов.

Горы-шиханы в Республике Башкортостан представляют собой остатки рифов пермского периода. Около 300 миллионов лет назад они были погружены в Уральский океан. Их отложения состоят в основном из известняков и изобилуют окаменелостями древних организмов, говорится в отчете биологов о природном комплексе горы Куштау.

Стерлитамакские шиханы были выдвинуты на поверхность земли относительно недавно и практически сохранили свой первозданный вид. Одновременно с этим флора и фауна шиханов также значительно отличается от фонового биоразнообразия региона. На известковых склонах этих гор произрастает немало реликтов и эндемиков.