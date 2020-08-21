Куштау получит статус особо охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории и она не будет разрабатываться содовой компанией.
«Я уже говорил на горе, что гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс. История с Куштау и БСК дестабилизирует нашу республику. Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», — заявил Хабиров на встрече с защитниками шиханов.
Горы-шиханы в Республике Башкортостан представляют собой остатки рифов пермского периода. Около 300 миллионов лет назад они были погружены в Уральский океан. Их отложения состоят в основном из известняков и изобилуют окаменелостями древних организмов, говорится в отчете биологов о природном комплексе горы Куштау.
Стерлитамакские шиханы были выдвинуты на поверхность земли относительно недавно и практически сохранили свой первозданный вид. Одновременно с этим флора и фауна шиханов также значительно отличается от фонового биоразнообразия региона. На известковых склонах этих гор произрастает немало реликтов и эндемиков.
Всего в цепочку шиханов входили четыре наиболее крупных горных массива: Тратау, Юрактау, Куштау и Шахтау. На последнем из них в 1950-х годах начались работы по добыче известняка. На сегодняшний день Шахтау полностью переработан, а на его месте располагается карьер. Вместе с шиханом Шахтау исчезли многие редкие организмы.
Следующим источником сырья для Башкирской содовой компании должен был стать шихан Тратау, однако начать его разработку не позволил охранный статус: в 1965 году гору признали памятником природы республиканского значения. Такой же статус имеет и Юрактау, тогда как Куштау оказался не защищен государством, и в 2019 году БСК получила лицензию на ее разработку. Уже тогда против этого решения выступили экоактивисты и члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества.
В начале августа экоактивисты вышли на защиту Куштау, где должны были начаться работы по вырубке леса. К ним присоединились местные жители, возле шихана был разбит палаточный лагерь. 15 августа сотрудники частных охранных предприятий БСК при поддержке силовиков разгромили лагерь, были задержаны около 80 человек, некоторым из них суд назначил административный арест. Однако защитники Куштау вернулись на следующий день и добились реакции от республиканских властей. После столкновений на место приехал Хабиров и объявил о приостановке работ.
В прошлом году башкирские ученые провели исследование горы и нашли там свыше 40 животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы.
Узнайте, как на Алтае нашли новый вид морских ископаемых возрастом более 450 млн лет.