Лагуна в Аргентине стала ярко-розовой

На юге Аргентины, в Патагонии, вода в лагуне Корфо стала ярко-розовой. Водоемы иногда окрашиваются в необычные цвета по естественным причинам, но в данном случае виновником является человек.
Местные жители давно жаловались на неприятные запахи и другие проблемы с окружающей средой вокруг лагуны и питающей ее реки Чубут. Актвисты установили, что розовый цвет вызван сульфитом натрия: соединением, которое используется на рыбных заводах. Оно имеет антибактериальные свойства и позволяет дольше сохранять креветок, отправляемых на экспорт. Отходы с рыбных предприятий поступают в реку.
#CorfoLagoon in #Patagonia, southern #Argentina, turns pink after waste from fishing companies was dumped in its waters, sparking alarm among local residents. pic.twitter.com/zPqz0sRiM6— editorji (@editorji) July 26, 2021
Инженер-эколог и вирусолог Федерико Рестрепо поясняет, что сульфит натрия, по закону, должен быть обработан соответствующим образом, но заводы сбрасывают неочищенные стоки. Дело в том, что некоторое время назад жители одного из городов начали перекрывать дороги, чтобы не пустить грузовики с отходами к очистным сооружениям: им надоело постоянное перемещение шумных машин с дурно пахнущей массой по их уютным улицам.
In pictures: A lagoon turns pink due to a chemical used to help shrimp conservation in fishing factories, near Trelew in the Patagonian province of Chubut in Argentina 💜 pic.twitter.com/WEVa93CcZE— TRT World (@trtworld) July 24, 2021
Но предприятия по переработке рыбы на экспорт создают тысячи рабочих мест в провинции Чубут. В этом районе работают десятки иностранных рыболовных компаний, и отходы продолжают скапливаться. В результате власти разрешили сбрасывать их в лагуну Корфо, вблизи которой очистных станций нет.
«Красноватый цвет не причиняет вреда и исчезнет через несколько дней», — считает начальник экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд. Посмотрите, как метеоритное озеро полностью изменило цвет за одну ночь.