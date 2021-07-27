Лагуна в Аргентине стала ярко-розовой

Но предприятия по переработке рыбы на экспорт создают тысячи рабочих мест в провинции Чубут. В этом районе работают десятки иностранных рыболовных компаний, и отходы продолжают скапливаться. В результате власти разрешили сбрасывать их в лагуну Корфо, вблизи которой очистных станций нет.

«Красноватый цвет не причиняет вреда и исчезнет через несколько дней», — считает начальник экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд. Посмотрите, как метеоритное озеро полностью изменило цвет за одну ночь.