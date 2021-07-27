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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Лагуна в Аргентине стала ярко-розовой

Анастасия Баринова
27 июля 2021
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Фото: editorji/Twitter
Причиной стал сброс промышленных отходов.

На юге Аргентины, в Патагонии, вода в лагуне Корфо стала ярко-розовой. Водоемы иногда окрашиваются в необычные цвета по естественным причинам, но в данном случае виновником является человек.

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Местные жители давно жаловались на неприятные запахи и другие проблемы с окружающей средой вокруг лагуны и питающей ее реки Чубут. Актвисты установили, что розовый цвет вызван сульфитом натрия: соединением, которое используется на рыбных заводах. Оно имеет антибактериальные свойства и позволяет дольше сохранять креветок, отправляемых на экспорт. Отходы с рыбных предприятий поступают в реку.

Инженер-эколог и вирусолог Федерико Рестрепо поясняет, что сульфит натрия, по закону, должен быть обработан соответствующим образом, но заводы сбрасывают неочищенные стоки. Дело в том, что некоторое время назад жители одного из городов начали перекрывать дороги, чтобы не пустить грузовики с отходами к очистным сооружениям: им надоело постоянное перемещение шумных машин с дурно пахнущей массой по их уютным улицам.

Но предприятия по переработке рыбы на экспорт создают тысячи рабочих мест в провинции Чубут. В этом районе работают десятки иностранных рыболовных компаний, и отходы продолжают скапливаться. В результате власти разрешили сбрасывать их в лагуну Корфо, вблизи которой очистных станций нет.

«Красноватый цвет не причиняет вреда и исчезнет через несколько дней», — считает начальник экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд. Посмотрите, как метеоритное озеро полностью изменило цвет за одну ночь.

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