Ламантины вымирают из-за голода – и пока мы ничего не можем сделать

По данным Флоридской комиссии по сохранению рыбы и дикой природы (FWC), по крайней мере 912 ламантинов умерли в этом году, что является критическим ударом для вида, насчитывающего всего 7500 особей в дикой природе Флориды. К концу года число погибших ламантинов, вероятно, достигнет отметки в 1200 особей.
Эксперты говорят, что рекордное количество смертей ламантинов в этом году вызвано не несчастными случаями или болезнями, а голодом.
Ламантины обитают на мелководье и питаются водной растительностью, однако в настоящее время цветение фитопланктона «задушило» морскую траву, а загрязнение привело их среду обитания в лагунах к самому настоящему коллапсу.
Флоридские ламантины (Trichechus manatus latirostris) охраняются как находящийся под угрозой вид многочисленными законами о дикой природе, в том числе Законом о заповеднике Флоридских ламантинов 1978 года.
Пандемия COVID-19 ограничила усилия по спасению этих животных, но ученые из FWC говорят, что ламантины, которых они исследовали посмертно, были истощены. Многие ламантины потеряли половину своего веса и им пришлось сжигать свои мышечные и жировые запасы, чтобы выжить. В результате истощения животные теряли естественную плавучесть, слабели и погибали.
Чтобы вылечить одного голодающего ламантина, может потребоваться от шести месяцев до года. В настоящее время сотрудники FWC пытаются спасти десятки ламантинов в специальных бассейнах, но 15 из них погибли еще во время транспортировки или во время реанимации.
Здоровый взрослый ламантин должен весить не менее 540 килограммов, тогда как многие из животных, которых пытались спасти и помещали в специальные бассейны, весили около 350 килограммов.
Эксперты утверждают, что восстановление среды обитания ламантинов обойдется в 5 миллиардов долларов и займет около 20 лет или более.