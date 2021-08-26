Ламантины вымирают из-за голода – и пока мы ничего не можем сделать

По данным Флоридской комиссии по сохранению рыбы и дикой природы (FWC), по крайней мере 912 ламантинов умерли в этом году, что является критическим ударом для вида, насчитывающего всего 7500 особей в дикой природе Флориды. К концу года число погибших ламантинов, вероятно, достигнет отметки в 1200 особей.

Эксперты говорят, что рекордное количество смертей ламантинов в этом году вызвано не несчастными случаями или болезнями, а голодом.

Ламантины обитают на мелководье и питаются водной растительностью, однако в настоящее время цветение фитопланктона «задушило» морскую траву, а загрязнение привело их среду обитания в лагунах к самому настоящему коллапсу.

Флоридские ламантины (Trichechus manatus latirostris) охраняются как находящийся под угрозой вид многочисленными законами о дикой природе, в том числе Законом о заповеднике Флоридских ламантинов 1978 года.