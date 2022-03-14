Лауреаты World Nature Photography Awards: фотогалерея

Это второе вручение премии, которая набирает все большую популярность.

«Мы очень рады объявить наших победителей 2021 года, выбранных из многих удивительных изображений, которые прислали в наши офисы со всего мира. Нам также доставляет большое удовольствие вручить звание "Фотограф года в мире природы" Амосу Нахуму за его фотографию "Лицом к реальности". Поздравляем всех наших победителей! Чтобы получить шанс на то, чтобы вашу работу увидели миллионы людей по всему миру, примите участие в конкурсе в 2022 году», – говорится в сообщении на сайте премии.

Фотоконкурс World Nature Photography Awards охватывает 14 категорий, в каждой из которой вручаются «золотые», «серебряные» и «бронзовые» награды. Победителем главной номинации стал фотограф из США Амос Нахум. Он рассказал, как ему удалось сделать уникальный снимок морского леопарда, готовящегося проглотить пингвина (см. выше).

«В течение нескольких часов я ждал отлива в мелководной лагуне на отдаленном острове у Антарктического полуострова. Как по часам, морской леопард (Hydrurga leptonyx) прибыл в лагуну как раз перед отливом. Он опустил голову в воду и выглядел словно камень, выступающий из воды. Молодые папуанские пингвины (Pygoscelis papua) отваживаются заходить в воду только тогда, когда там неглубоко. Когда они приблизились к леопарду, он молниеносно повернул голову, схватив одного из пингвинов за ноги и унеся на большую глубину. Как только хищник достиг открытой воды, я последовал за ним и поплыл параллельно ему, наблюдая за его действиями. К моему удивлению, он дважды отпустил пингвина. Каждый раз тюлень снова догонял пингвина, словно играя с ним. Испуганный пингвин пытался сбежать, пока игра продолжалась. Но вскоре ей пришел конец», – Амос Нахум.

Яванские макаки Фото: Tom Vierus

В номинации «Портреты животных» победил Том Виерус из Фиджи, который запечатлел, как яванские макаки (Macaca fascicularis) наслаждаются теплом друг друга в и без того жаркий день на Бали, Индонезия. Эти животные также зовутся макаками-крабоедами, хотя, на самом деле, они всеядны и могут есть фрукты, ягоды, насекомых, улиток и другую пищу.

Новозеландский ландшафт Фото: Sam Wilson

Главный приз в номинации «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля» достался Сэму Уилсону из Австралии, который путешествовал на автомобиле на Южном острове Новой Зеландии и наткнулся на совершенно восхитительный ландшафт.

Некоторые из победителей других номинаций представлены в галерее ниже:

Победитель в номинации «Черное и белое». Песец, запечатленный в Исландии Фото: Vince Burton

Другие снимки лауреатов конкурса можно посмотреть здесь.