Лавовая бомба с огромной скоростью несется по склону на Канарах: видео

Геохимик Харри Гейгер из Университета Альберта-Людвига в Германии в настоящее время исследует продолжающиеся извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Вулкан начал извергаться 19 сентября и активен до сих пор.

27 октября, когда Гейгер стоял примерно в километре от вулканического жерла, он снял необычное видео, на котором лавовая бомба мчится вниз по склону. По оценкам ученого этот раскаленный булыжник имел не менее метра в диаметре, был раскален почти до 900 °C и весил около 500 кг.