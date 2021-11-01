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Природа

Лавовая бомба с огромной скоростью несется по склону на Канарах: видео

National Geographic Россия
01 ноября 2021
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Video by H. Geiger.
К счастью, на пути вулканической «кометы» никого не оказалось.

Геохимик Харри Гейгер из Университета Альберта-Людвига в Германии в настоящее время исследует продолжающиеся извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Вулкан начал извергаться 19 сентября и активен до сих пор. 

27 октября, когда Гейгер стоял примерно в километре от вулканического жерла, он снял необычное видео, на котором лавовая бомба мчится вниз по склону. По оценкам ученого этот раскаленный булыжник имел не менее метра в диаметре, был раскален почти до 900 °C и весил около 500 кг.

Вулканические бомбы – это жидкие сгустки лавы, вылетевшие из вулкана и частично (или полностью) затвердевшие в полете. И они довольно опасны. В 2018 году такая бомба размером с баскетбольный мяч врезалась в туристический катер у побережья Гавайев: пострадали почти два десятка человек, четверо отправились в больницу. 

По словам Гейгера, он с коллегами находился на безопасном расстоянии и был начеку. «Увидеть настоящую вулканическую бомбу – это редкий случай, благодаря которому мы можем узнать о скорости извержения, траекториях, дальности полета и многих других характеристиках таких бомб», – добавил он.

Даже после того, как затвердевший ком лавы остановился, некоторые его части тлели ярко-красным цветом. 

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Harri Geiger
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В своем блоге Landslide Blog геолог Дэйв Петли из Университета Шеффилда сказал, что инцидент демонстрирует поразительную подвижность вулканических бомб. «Как показано на видео, это был валун сферической формы, который двигался по почти лишенной препятствий поверхности, которая до конца его пути имела устойчивый уклон», – пишет он. 

Из-за извержений вулкана остров были вынуждены покинуть около шести тысяч человек. Вулканический пепел в значительной степени покрыл такие муниципалитеты, как Тихарафе, Пунтагорда и Гарафия, а также объекты Института астрофизики Канарских островов в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, расположенной на высоте 2 426 метров.

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