Природа
Лед Байкала разрушается. Туристов и рыбаков предупредили об опасности
Причина кроется в усилении ветров, дующих с северо-западной стороны
Ледовая обстановка на озере ухудшилась из-за усиления северо-западного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«Во многих местах, пользующихся популярностью у любителей активного отдыха и рыбаков, выход на лед опасен», – говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС отметили, что ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно.
«В бухте Базарная произошло разрушение ледового поля. Аналогичная ситуация – в заливе Куркут, где на выходе из залива наблюдаются торосы. В заливе Мухор у мыса Улирба – торосы, местами – пропарины. В районе острова Ольхон – открытая вода», – говорится в сообщении.
В опасных местах установлены информирующие знаки.