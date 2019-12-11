Лед Байкала разрушается. Туристов и рыбаков предупредили об опасности

Ледовая обстановка на озере ухудшилась из-за усиления северо-западного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Во многих местах, пользующихся популярностью у любителей активного отдыха и рыбаков, выход на лед опасен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно.

«В бухте Базарная произошло разрушение ледового поля. Аналогичная ситуация – в заливе Куркут, где на выходе из залива наблюдаются торосы. В заливе Мухор у мыса Улирба – торосы, местами – пропарины. В районе острова Ольхон – открытая вода», – говорится в сообщении.

В опасных местах установлены информирующие знаки.