Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Лед Байкала разрушается. Туристов и рыбаков предупредили об опасности

Интерфакс
11 декабря 2019
Байкал, лед, люди. Фото: Каменев
Фото: Андрей Каменев
Еленка, Байкал. Фото Евгений Трезубов.jpg
Остров Еленка, Байкал
Фото: Евгений Трезубов
Байкал. Фото: Андрей Сидоров (Photofreediver)
Фото: Андрей Сидоров (Photofreediver)
Байкал. Татьяна Егорова.jpg
Татьяна Егорова
Байкал, льдинка, лед. Ростислав Машин
Фото: Ростислав Машин
Причина кроется в усилении ветров, дующих с северо-западной стороны

Ледовая обстановка на озере ухудшилась из-за усиления северо-западного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Во многих местах, пользующихся популярностью у любителей активного отдыха и рыбаков, выход на лед опасен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно.

«В бухте Базарная произошло разрушение ледового поля. Аналогичная ситуация – в заливе Куркут, где на выходе из залива наблюдаются торосы. В заливе Мухор у мыса Улирба – торосы, местами – пропарины. В районе острова Ольхон – открытая вода», – говорится в сообщении.

В опасных местах установлены информирующие знаки.