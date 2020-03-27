Ледник Денмена тает необычайно быстро: к чему это может привести

Изменения климата довольно заметно влияют на Антарктиду. Более теплые слои воды, поднимающиеся из глубин, влияют даже на ледниковый покров суши, растапливая лед, сходящий в море. Согласно исследованию британских ученых, из 674 ледников полуострова по меньшей мере 596 отступают. Тают и обрушиваются крупные шельфовые ледники, грозя стремительным подъемом уровня Мирового океана. Происходит подобное и с довольно крупными (и весьма необычными) ледниками.
Ледник Денмена находится в восточной части Антарктиды стоит на каньоне глубиной 3 500 метров — это место считается самым глубоким на суше в мире. Сам ледник достигает 39 километров в длину и от 13 до 19 километров — в ширину. Недавно ученые провели детальное картирование ледника и выявили у того ненадежное основание, которое делает его невероятно уязвимым к изменениям климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
Согласно информации со спутниковых снимков, граница между грунтовой и плавающей частями ледника Денмена передвинулась примерно на шесть километров за 22 года. Ледник потерял боле 250 миллиардов тонн льда, и это — не предел.
Пока ледник теряет массу, отступает, и его линия налегания (граница на ледниковом ложе, которая разделяет налегающие и плавучие части ледника) отодвигается назад, исследователи предвидят, что она неизбежно столкнется с более толстым и устойчивым льдом, что позволит растущему количеству талой воды вытекать в океан.
«Из-за формы основания под западной стороной ледника Денмена существует потенциал для быстрого и необратимого отступления ледника, — говорит геолог-ученый НАСА Вирджиния Бранкато, — а это означает существенное повышение уровня моря в мире в будущем».
Авторы исследования прогнозируют, что если ледник все же обрушится целиком, это может вызвать повышение уровня моря на 1,5 метра.
Учитывая необычную ассимметрию линии налегания ледника Денмена настоящее время необходимо готовить «как можно больше данных» и отслеживать его отступление. Своеобразный склон, который образовался на западном фланге ледника, может способствовать унесению обрушающихся льдов волнами в океан.
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