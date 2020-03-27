Ледник Денмена тает необычайно быстро: к чему это может привести

Изменения климата довольно заметно влияют на Антарктиду. Более теплые слои воды, поднимающиеся из глубин, влияют даже на ледниковый покров суши, растапливая лед, сходящий в море. Согласно исследованию британских ученых, из 674 ледников полуострова по меньшей мере 596 отступают. Тают и обрушиваются крупные шельфовые ледники, грозя стремительным подъемом уровня Мирового океана. Происходит подобное и с довольно крупными (и весьма необычными) ледниками.

Ледник Денмена находится в восточной части Антарктиды стоит на каньоне глубиной 3 500 метров — это место считается самым глубоким на суше в мире. Сам ледник достигает 39 километров в длину и от 13 до 19 километров — в ширину. Недавно ученые провели детальное картирование ледника и выявили у того ненадежное основание, которое делает его невероятно уязвимым к изменениям климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Согласно информации со спутниковых снимков, граница между грунтовой и плавающей частями ледника Денмена передвинулась примерно на шесть километров за 22 года. Ледник потерял боле 250 миллиардов тонн льда, и это — не предел.