Ледник на вершине Эвереста тает

Изменение климата добралось до самой высокой в мире горы.

Самый высокогорный в мире ледник, Южное седло на Эвересте, стремительно уменьшается: к такому выводу пришли ученые из США и Непала. Результаты их исследования ярко иллюстрируют масштабы антропогенного изменения климата.

Южное седло — это перевал на высоте 7906 метров между Эверестом и Лхоцзе: первой и четвертой по высоте вершинами на планете. Когда альпинисты предпринимают попытку восхождения на Эверест по юго-восточному склону со стороны Непала, последний лагерь устанавливается на Южном седле.

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В прошлом ледник Южное седло был покрыт снегом, который отражал солнечный свет и изолировал под ним массивы льда. В последние десятилетия наблюдается стабильное уменьшение снежного покрова, а в результате открытый лед быстро истончается.

Ученые проанализировали 10-метровый керн, собранный с ледника, а также данные метеостанций, спутниковые снимки и другую информацию. Выяснилось, что с 1990-х годов ледник Южное седло сократился вдвое, а его мощность уменьшилась примерно на 55 метров. Причиной стало сочетание сильного ветра с ростом температуры и влажности.

«Самый высокий ледник Эвереста стоял на страже хрупкого баланса снега и льда. Теперь он демонстрирует, что даже крыша мира подвержена влиянию антропогенного потепления».

Исчезновение ледника Южное седло отразится на жизни 200 миллионов человек, которые зависят от талой ледниковой воды в этом регионе. С проблемами также столкнутся будущие экспедиции на Эверест: таяние вызывает больше лавин. Между тем, все климатические прогнозы для Гималаев предполагают продолжающееся потепление и потерю массивов льда.

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