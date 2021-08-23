Ледник Судного дня спешит оправдать свое название

Западная Антарктида – один из самых быстро нагревающихся регионов на Земле, и ярким доказательством этого является ледник Туэйтса, который также нередко называют «ледником Судного дня». С 1980-х годов он потерял около 595 миллиардов тонн льда – и внес целых 4% в рост уровня Мирового океана. При этом скорость таяния льда на леднике за последние три десятилетия значительно увеличилась: на него действуют климат и теплые течения.
В результате нового исследования выяснилось, что это не единственные факторы, разрушающие ледник: свою лепту вносит тепло самой Земли. Ученые проанализировали данные геомагнитного поля Западной Антарктиды, что позволило составить карты, показывающие, сколько тепла из недр Земли поднимается к поверхности.
Оказалось, что земная кора под Антарктидой имеет разную толщину: если на западе это от 17 до 25 километров, то на востоке – около 40 км. Это подвергает ледник экстремальным нагрузкам: воздействие геотермального теплового потока оценено на уровне 150 милливатт на квадратный метр. Разница в толщине коры объясняется тем, что Западная Антарктида находится в океанической впадине.
Параметры тепловых потоков под Антарктидой были изучены впервые, и все последствия этого влияния еще неизвестны. Большое количество геотермального тепла может привести к тому, что дно ледникового ложа больше не замерзнет полностью, либо же на его поверхности будет постоянно присутствовать слой воды. Оба варианта означают, что скорость потери льда будет только расти.
Если ледник Туэйтса полностью обрушится в океан, глобальный уровень моря поднимется примерно на 65 сантиметров, что приведет к разрушительным последствиям для прибрежных населенных пунктов по всему миру. Но даже это не станет единственным эффектом: сейчас ледник Судного дня «закупоривает» край Западно-Антарктического ледяного щита, как пробка в бутылке, и с его исчезновением скорость таяния других ледников тоже ускорится.
Исследования будут продолжены. В настоящее время на Южном полюсе осуществляется крупный международный исследовательский проект, включающий бурение кернов до дна ледника. Измерения теплового потока от этих образцов позволят лучше спрогнозировать будущее ледника.
Послушайте, с каким звуком рушатся эти многовековые массивы льда.