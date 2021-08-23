Ледник Судного дня спешит оправдать свое название

Параметры тепловых потоков под Антарктидой были изучены впервые, и все последствия этого влияния еще неизвестны. Большое количество геотермального тепла может привести к тому, что дно ледникового ложа больше не замерзнет полностью, либо же на его поверхности будет постоянно присутствовать слой воды. Оба варианта означают, что скорость потери льда будет только расти.

Если ледник Туэйтса полностью обрушится в океан, глобальный уровень моря поднимется примерно на 65 сантиметров, что приведет к разрушительным последствиям для прибрежных населенных пунктов по всему миру. Но даже это не станет единственным эффектом: сейчас ледник Судного дня «закупоривает» край Западно-Антарктического ледяного щита, как пробка в бутылке, и с его исчезновением скорость таяния других ледников тоже ускорится.

Исследования будут продолжены. В настоящее время на Южном полюсе осуществляется крупный международный исследовательский проект, включающий бурение кернов до дна ледника. Измерения теплового потока от этих образцов позволят лучше спрогнозировать будущее ледника.

Послушайте, с каким звуком рушатся эти многовековые массивы льда.