Исследователи использовали радиолокационные данные для изучения толщины шельфового ледника Туэйтса. Они объединили современные записи с данными, полученными в 70-х годах прошлого века.

Выяснилось, что толщина шельфового ледника с 1978 по 2009 в некоторых местах уменьшилась на 33%. В общей сложности Туэйтс за этот период потерял примерно четверть своего массива.

«В 1970-х годах около половины ледяного покрова Антарктики систематически исследовалось с помощью бортовых съемок», – сказал профессор Мартин Зигерт, который работает с архивными данными более 20 лет.

«Эти первые измерения толщины льда имеют важное значение спустя 40 лет, поскольку они позволяют увидеть изменения ледяного покрова, случившиеся за последние десятилетия», – добавил он.

«Имея эту запись, мы теперь можем видеть области, где шельфовый лед становится тоньше и может обрушиться. Это довольно труднодоступный район, и нам очень повезло, что исследователи в 70-х случайно перелетели через этот шельфовый ледник», – говорит Дастин Шрёдер, геофизик из Калифорнийского Стэнфордского Университета.

Расположенный в море Амундсена ледник Туэйтса занимает территорию, сопоставимую со штатом Вашингтон. Он считается ключевым объектом в прогнозировании повышения уровня моря. Недавно в нем обнаружили полость глубиной в 300 метров – еще одно доказательство стремительного таяния ледника.

Ледник ежегодно передвигается на 800-2000 метров. На данный момент на ледник Туэйтса упираются другие ледники, и, если он исчезнет, они начнут сползать в океан.

Послушайте жуткое пение шельфового ледника.