Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Ледник Туэйтса в Антарктиде за 40 лет стал тоньше на четверть. Он тает еще быстрее, чем предполагалось

06 сентября 2019
45802270221_dd69d77f4a_k.jpg
Фото: NASA Goddard Space Flight Center / Flickr.com
Антарктида
Фото: pixabay.com
Если гигантский ледник полностью растает, уровень воды в мировом океане поднимется на полметра.

Исследователи использовали радиолокационные данные для изучения толщины шельфового ледника Туэйтса. Они объединили современные записи с данными, полученными в 70-х годах прошлого века.

Выяснилось, что толщина шельфового ледника с 1978 по 2009 в некоторых местах уменьшилась на 33%. В общей сложности Туэйтс за этот период потерял примерно четверть своего массива.  

«В 1970-х годах около половины ледяного покрова Антарктики систематически исследовалось с помощью бортовых съемок», – сказал профессор Мартин Зигерт, который работает с архивными данными более 20 лет.

«Эти первые измерения толщины льда имеют важное значение спустя 40 лет, поскольку они позволяют увидеть изменения ледяного покрова, случившиеся за последние десятилетия», – добавил он.

«Имея эту запись, мы теперь можем видеть области, где шельфовый лед становится тоньше и может обрушиться. Это довольно труднодоступный район, и нам очень повезло, что исследователи в 70-х случайно перелетели через этот шельфовый ледник», – говорит Дастин Шрёдер, геофизик из Калифорнийского Стэнфордского Университета.

Расположенный в море Амундсена ледник Туэйтса занимает территорию, сопоставимую со штатом Вашингтон. Он считается ключевым объектом в прогнозировании повышения уровня моря. Недавно в нем обнаружили полость глубиной в 300 метров – еще одно доказательство стремительного таяния ледника. 

Ледник ежегодно передвигается на 800-2000 метров. На данный момент на ледник Туэйтса упираются другие ледники, и, если он исчезнет, они начнут сползать в океан.

Послушайте жуткое пение шельфового ледника

/upload/iblock/718/7180c4a2a1e5e333327089f04bc46f8b.jpg
Природа
Тающая Антарктида
Окйёкюдль
Природа
В Исландии оплакивают растаявший ледник
/upload/iblock/cb9/cb9f2f5e6163f8643ade4958e0d26cee.jpg
Природа
Айсберг размером с город: чем грозит трещина в леднике Антарктиды
/upload/iblock/71b/71b9c1e7028b0d0b84da66d32489a46c.jpg
Природа
Тающий мир: как климат меняет жизнь в Гренландии
Kamuysaurus japonicus
Звери
«Божественный ящер»: в Японии найден новый вид утконосых динозавров
Screen Shot 2019-09-06 at 14.59.30.png
Происшествия
Сколько землетрясений случилось в Тихом океане за сутки
Саркофаг Чернобыльской АЭС
Путешествия
Чернобыль посетило рекордное количество туристов. Всё из-за сериала HBO
Багамский поползень
Птицы
«Дориан», возможно, уничтожил багамского поползня – эндемика островов
64687_122908581096405_2868946_n.jpg
Звери
Топить в алкоголе: Нью-Йорк испытывает новую ловушку для крыс