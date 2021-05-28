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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
Природа

Ледники наполняют реки Гренландии ртутью

Анастасия Баринова
28 мая 2021
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Фото: Kitty Terwolbeck/Flickr
Это одно из последствий глобального потепления.

Ученые из Университета штата Флорида проанализировали состав талой воды, стекающей с юго-западной границы ледникового щита Гренландии, и пришли к неутешительным выводам: в близлежащих реках накапливается большой объем ртути.

В составе многих горных пород присутствует природная ртуть. В «запертом» состоянии она опасности не представляет, но когда ледники начинают сползать вниз, они дробят горные породы, и ртуть высвобождается, становясь токсичной метилртутью. После этого она вместе с талыми ледниковыми водами начинает воздействовать на окружающую среду. Накапливаясь в организме живых существ, это соединение вызывает поражение центральной нервной системы и другие тяжелые расстройства. По мере продвижения вверх по пищевой цепочке она даже становится более концентрированной.

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Ученые совершили две экспедиции в Гренландию в 2015 и 2018 годах. Там были взяты пробы воды из трех рек, которые питаются ледниками, получая от них до 800 кубометров воды в секунду. По результатам анализа воды выяснилось, что концентрация ртути — в 10 раз выше, чем в удаленных от ледника реках.

Более того: ледник «экспортирует» токсичное соединение во фьорды, расположенные ниже по течению: до 42 тонн ежегодно. Это один из самых высоких показателей для вод, на которые не оказывает влияния деятельность человека.

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Jon R. Hawkings/Nature.com

Результаты исследования показывают скорость таяния ледников и последствия этого явления, но в первую очередь они важны для коренных народов, проживающих в Арктике. Они во многом сохранили традиционный уклад, включающий охоту на морских животных, которые являются их основным источником пищи. Зараженное ртутью мясо смертельно опасно для людей.

Узнайте, что будет, если на планете растает весь лед.

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