Ледники наполняют реки Гренландии ртутью

Ученые совершили две экспедиции в Гренландию в 2015 и 2018 годах. Там были взяты пробы воды из трех рек, которые питаются ледниками, получая от них до 800 кубометров воды в секунду. По результатам анализа воды выяснилось, что концентрация ртути — в 10 раз выше, чем в удаленных от ледника реках.

Более того: ледник «экспортирует» токсичное соединение во фьорды, расположенные ниже по течению: до 42 тонн ежегодно. Это один из самых высоких показателей для вод, на которые не оказывает влияния деятельность человека.