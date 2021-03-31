Ледяной шторм: установлен новый рекорд низкой температуры грозовых облаков

Согласно новому исследованию, сильное грозовое облако, образовавшееся над Тихим океаном в 2018 году, достигло самых низких температур из когда-либо зарегистрированных.
Самая верхняя часть грозового облака достигла температуры в -111 °C. Это самый низкий из когда-либо измеренных показателей температуры грозовых облаков.
По заявлению британского Национального центра наблюдения за Землей, верхняя часть грозового облака была примерно на 30 градусов холоднее, чем типичные грозовые облака.
Рекордный шторм образовался 29 декабря 2018 года примерно в 400 км к югу от Науру в юго-западной части Тихого океана. Температура его облаков была измерена инфракрасным датчиком на борту американского спутника NOAA-20, находящегося на орбите Земли.
Штормы обычно принимают форму наковальни, когда достигают вершины тропосферы, самого нижнего слоя атмосферы Земли. Но если у шторма много энергии, он поднимается в следующий слой, стратосферу. На этих вершинах облака охлаждаются примерно на 7 градусов на каждый километр.
По словам Прауда, за последние три года ученые зафиксировали такое же количество экстремально низких температур в облаках — как и за 13 лет до этого.
«Это важно, поскольку грозы с более холодными облаками имеют тенденцию быть более экстремальными и более опасными для людей на земле из-за града, молний и ветра», — объясняет Прауд.
По данным BBC, этот конкретный шторм мог быть вызван сочетанием очень теплой воды в регионе и ветра, движущегося на восток. Однако непонятно, почему более низкие температуры в грозовых облаках становятся все более распространенными.