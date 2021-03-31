Ледяной шторм: установлен новый рекорд низкой температуры грозовых облаков

По словам Прауда, за последние три года ученые зафиксировали такое же количество экстремально низких температур в облаках — как и за 13 лет до этого.

«Это важно, поскольку грозы с более холодными облаками имеют тенденцию быть более экстремальными и более опасными для людей на земле из-за града, молний и ветра», — объясняет Прауд.

По данным BBC, этот конкретный шторм мог быть вызван сочетанием очень теплой воды в регионе и ветра, движущегося на восток. Однако непонятно, почему более низкие температуры в грозовых облаках становятся все более распространенными.