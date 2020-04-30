Ледяные глыбы с небес: обнаружены, возможно, крупнейшие градины за всю историю наблюдений

Однако так как прямых измерений проведено не было, и в распоряжении ученых имеется лишь видеозапись, с твердой уверенностью назвать эту градину рекордсменом нельзя. Зато Виктория Друэтт измерила и запечатлела другую крупную градину во время той же злополучной грозы: ее образец равняется 18 сантиметрам.

Хотя со стороны на внушительные ледяные снаряды интересно посмотреть, такой град, конечно, чрезвычайно опасен, особенно если учитывать тенденцию к увеличению его размеров.

«Град может нанести значительный ущерб имуществу и сельскому хозяйству, а также привести к травмам или даже смерти», — пишут исследователи в своей статье.

Ученые предложили официально классифицировать градины размером более 15 сантиметров как «гигантские» (англ. «gargantuan» от имени главного героя сатирического романа Франсуа Рабле, великана Гаргантюа). Этим они надеются подчеркнуть разрушительный потенциал таких осадков.