Ледяные глыбы с небес: обнаружены, возможно, крупнейшие градины за всю историю наблюдений

В 2018 году над городком Вилья-Карлос-Пас в Аргентине разразилась разрушительная суперъячейковая гроза (такие грозы считаются самыми сильными и опасными). Буйство стихии сопровождалось сильным градом, который щедро усыпал улицы, заставив всех пешеходов спрятаться в дома и под навесы.
Оттуда и снято одно из видео: во время выпадения града об асфалт громко ударяется невероятно большой ледяной ком (с 11 секунды). По приблизительным измерениям, он достигает в размерах 23,7 сантиметров, что делает его крупнейшей частицей града за всю историю метеорологических наблюдений.
Granizo en Villa Carlos Paz @todonoticias pic.twitter.com/RJakJjW8sl— Leonardo Orozco (@LeoOrozco3105) February 8, 2018
Однако так как прямых измерений проведено не было, и в распоряжении ученых имеется лишь видеозапись, с твердой уверенностью назвать эту градину рекордсменом нельзя. Зато Виктория Друэтт измерила и запечатлела другую крупную градину во время той же злополучной грозы: ее образец равняется 18 сантиметрам.
Хотя со стороны на внушительные ледяные снаряды интересно посмотреть, такой град, конечно, чрезвычайно опасен, особенно если учитывать тенденцию к увеличению его размеров.
«Град может нанести значительный ущерб имуществу и сельскому хозяйству, а также привести к травмам или даже смерти», — пишут исследователи в своей статье.
Ученые предложили официально классифицировать градины размером более 15 сантиметров как «гигантские» (англ. «gargantuan» от имени главного героя сатирического романа Франсуа Рабле, великана Гаргантюа). Этим они надеются подчеркнуть разрушительный потенциал таких осадков.
Град образуется в переохлажденных облаках, когда капли влаги замерзают и увеличиваются в размерах после налипания и намерзания других капель. Для появления крупных градин необходимы восходящие потоки, которые достаточно сильны, чтобы удерживать «зародыши» градин внутри облака некоторое время перед выпадением осадков на землю. «Шипы» градины на фото появляются как раз за счет наросших новых переохлажденных капель влаги.
Таким восходящим потокам, которые усиливаются по мере увеличения высоты, способствуют теплые и влажные условия, и радиолокационная информация, полученная в результате исследования ученых, доказала, что крупные градины во время грозы 2018 года упали поблизости от места, где проходил основной восходящий поток воздуха.
При прогнозируемом усилении гроз в будущем понимание динамики того, где могут выпасть такие осадки, может быть критически важным. Метеорологи прогнозируют вероятное увеличение размеров частиц града, которые будут расти по мере повышения глобальной температуры.
Метеоролог из Пенсильвании Рэйчел Гутьеррес отметил, что добровольцы могут помочь ученым лучше понять риски выпадения таких осадков, сообщая и предоставляя точные записи о гигантских градинах, включая время и место их падения, а также их вес.