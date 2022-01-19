«Ледяные вулканы» Финского залива: фото

Зимой многие водоемы покрываются ледяной коркой, но она не остается стабильной на протяжении всего холодного времени года. Под действием перепадов температур, ветров, течений и других факторов лед создает узоры, завалы и различные фигуры. Это могут быть, например, идеальные круги.