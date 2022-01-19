«Ледяные вулканы» Финского залива: фото

Зимой многие водоемы покрываются ледяной коркой, но она не остается стабильной на протяжении всего холодного времени года. Под действием перепадов температур, ветров, течений и других факторов лед создает узоры, завалы и различные фигуры. Это могут быть, например, идеальные круги.
А на Финском заливе недавно были замечены отверстия, похожие на результат артобстрела. Комментируя снимки, зрители сравнивают зрелище с «рождением чужого» и выдвигают другие фантастические версии.
Однако объяснение – более прозаично и в буквальном смысле слова «лежит на поверхности».
Прибрежная акватория Финского залива очень неглубока, и из воды повсеместно выступают валуны. С ростом температуры давление воды увеличилось, и она попыталась прорваться сквозь ледовую корку.
Там, где разломы образовались возле камней, лед создал такие причудливые нагромождения.
А когда в дело вступает ветер – изображение на картинке можно сравнить с уютным, чуть приподнятым одеялом.
Полюбуйтесь на мистику зимнего Байкала.