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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Природа

«Ледяные вулканы» Финского залива: фото

Анастасия Баринова
19 января 2022
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Фото: antonio_ognev/Instagram
Необычное природное явление замечено возле Шепелевского маяка.

Зимой многие водоемы покрываются ледяной коркой, но она не остается стабильной на протяжении всего холодного времени года. Под действием перепадов температур, ветров, течений и других факторов лед создает узоры, завалы и различные фигуры. Это могут быть, например, идеальные круги.

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А на Финском заливе недавно были замечены отверстия, похожие на результат артобстрела. Комментируя снимки, зрители сравнивают зрелище с «рождением чужого» и выдвигают другие фантастические версии.

Однако объяснение – более прозаично и в буквальном смысле слова «лежит на поверхности».

Прибрежная акватория Финского залива очень неглубока, и из воды повсеместно выступают валуны. С ростом температуры давление воды увеличилось, и она попыталась прорваться сквозь ледовую корку.

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Фото: Anton Panchenkov
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Фото: Лега Николай Николаевич
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Фото: Hlcng

Там, где разломы образовались возле камней, лед создал такие причудливые нагромождения.

А когда в дело вступает ветер – изображение на картинке можно сравнить с уютным, чуть приподнятым одеялом.

Полюбуйтесь на мистику зимнего Байкала.

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