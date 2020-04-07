Ленивцы в гостях у дельфинов: невероятная встреча

Еще один зоопарк показал, как животные ходят друг к другу в гости.

Невероятно, но факт: зоопарки за закрытыми дверями водят своих обитателей на экскурсии. Первым об этом рассказали чикагский Shedd Aquarium и австралийский Sea World: пингвины и морские львы прогулялись по территории, разглядывая соседей. И оказалось, что дело не только в карантине и отсутствии постоянных посетителей: смотрители и раньше регулярно выгуливали некоторых представителей фауны – новые впечатления позволяют им меньше ощущать условия неволи.

Недавно такое же развлечение для ленивца по кличке Чико устроил аквариум штата Техас. Это необычный эксперимент: ленивцы не кажутся эмоциональными и любопытными животными, но зато те, к кому в гости принесли «соню на ветке», с интересом на него смотрели.

За время экскурсии ленивца познакомили с утками, рыбками, акулами, морскими коньками и другими обитателями аквариума. Наибольший интерес к млекопитающему проявили дельфины, а сам он заинтересовался медузой.