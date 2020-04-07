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Природа

Ленивцы в гостях у дельфинов: невероятная встреча

Анастасия Баринова
07 апреля 2020
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Фото: Texas State Aquarium
Еще один зоопарк показал, как животные ходят друг к другу в гости.

Невероятно, но факт: зоопарки за закрытыми дверями водят своих обитателей на экскурсии. Первым об этом рассказали чикагский Shedd Aquarium и австралийский Sea World: пингвины и морские львы прогулялись по территории, разглядывая соседей. И оказалось, что дело не только в карантине и отсутствии постоянных посетителей: смотрители и раньше регулярно выгуливали некоторых представителей фауны – новые впечатления позволяют им меньше ощущать условия неволи.

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Недавно такое же развлечение для ленивца по кличке Чико устроил аквариум штата Техас. Это необычный эксперимент: ленивцы не кажутся эмоциональными и любопытными животными, но зато те, к кому в гости принесли «соню на ветке», с интересом на него смотрели.

За время экскурсии ленивца познакомили с утками, рыбками, акулами, морскими коньками и другими обитателями аквариума. Наибольший интерес к млекопитающему проявили дельфины, а сам он заинтересовался медузой.

«Мы часто даем животным возможность «встретиться» друг с другом: это форма обогащения, которая помогает им сохранять активность тела и разума. У нас есть еще один ленивец, Зена, но в тот день ей слишком хотелось спать. На протяжении многих лет наши дельфины имели возможность встретиться с несколькими другими животными, в том числе с аллигаторами, сервалом и удавом», – Texas State Aquarium.

Среди других необычных экскурсий – прогулка попугая.

Узнайте о ленивцах больше.

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