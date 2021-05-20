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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Природа

Леопард подобрался вплотную к антилопе и медлил нападать: видео

National Geographic Россия
20 мая 2021
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Фото: Kruger Sightings / YouTube
Возможно, хищник был сбит с толку тем, что охота получилась настолько легкой.

36-летний гид Фрэнсис Киджази стал свидетелем необычной сцены в Национальном парке Серенгети в Танзании. Во время сафари он заметил на дереве леопарда примерно в 400 метрах от дороги. Он подъехал поближе к хищнику и фотографировал его около 40 минут – возможность снимать этого скрытного хищника могла предоставиться еще нескоро. 

В какой-то момент мимо дерева прошел ослабленный и обезвоженный детеныш антилопы гну, который, вероятно, потерял свою маму во время Большой Миграции. Вскоре детеныш совсем остановился, чтобы сберечь энергию. 

«Леопард заметил детеныша и слез с дерева. Он подкрался к малышу вплотную и наблюдал за ним минут пять», – Фрэнсис Киджази.

Шаг за шагом, бесшумный хищник оказался всего в метре от легкой добычи. Казалось бы: всего один прыжок отделял его от удачной охоты, но тут-то леопард и затормозил. Некоторое время он просто сидел, наблюдая за теленком, то ли обескураженный полным безразличием жертвы, то ли решивший не спешить – все равно никуда не убежит. 

По словам Киджази, гибель детеныша была неизбежна. После того как хищник все-таки совершил решающий прыжок и схватил антилопу, он оттащил ее в ближайший куст под акацией. Там гид заметил трехмесячного детеныша леопарда, из чего Киджази сделал вывод, что нападавший леопард – это самка, которая охотилась, чтобы прокормить не только себя, но и потомство. 

«Это зрелище заставило меня ощутить одновременно волнение, любопытство и печаль. Было грустно, потому что это была нечестная игра, но я хотел увидеть ее финал – победу самки леопарда. 

Чтобы запечатлеть такое невероятное зрелище и уловить каждый его момент, важно успокоиться, не разговаривать и вообще не издавать никаких внезапных звуков, которые могут напугать животное», – поделился впечатлениями Киджази. 

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