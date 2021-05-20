Леопард подобрался вплотную к антилопе и медлил нападать: видео

По словам Киджази, гибель детеныша была неизбежна. После того как хищник все-таки совершил решающий прыжок и схватил антилопу, он оттащил ее в ближайший куст под акацией. Там гид заметил трехмесячного детеныша леопарда, из чего Киджази сделал вывод, что нападавший леопард – это самка, которая охотилась, чтобы прокормить не только себя, но и потомство.

«Это зрелище заставило меня ощутить одновременно волнение, любопытство и печаль. Было грустно, потому что это была нечестная игра, но я хотел увидеть ее финал – победу самки леопарда.

Чтобы запечатлеть такое невероятное зрелище и уловить каждый его момент, важно успокоиться, не разговаривать и вообще не издавать никаких внезапных звуков, которые могут напугать животное», – поделился впечатлениями Киджази.