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Природа

Леопард пришел в африканский ресторан: видео

Анастасия Крутикова
07 сентября 2020
Снимок экрана (888).png
Снимок экрана (889).png
Почему-то редкого клиента никто не обслужил, и он ушел восвояси. Вряд ли он поставит этому заведению пять звезд.

Раскинувшийся на 65 тысяч гектаров резерват Саби-Сэнд, который славится практически гарантированной возможностью увидеть там скрытных леопардов, примыкает к западной части старейшего в ЮАР национального парка Крюгера. На протяжении 50 километров между парком и резерватом нет заборов, что позволяет животным свободно перемещаться. Животным, но не людям: Саби-Сэнд – частная территория, и, в отличие от парка Крюгера, попасть сюда могут лишь гости, останавливающиеся в одном из множества небольших отелей-лоджей. В лодже Singita Ebony Lodge после завтрака и было снято это видео, когда большинство туристов разошлось, но 39-летняя Эрика Визе со своими друзьями осталась на веранде ресторана. 

Вскоре они услышали взволнованные крики мартышек-верветок, сидящих на деревьях поблизости. Верветки издают специальные звуки, чтобы предупредить друг друга о разных типах хищников, будь то леопард, змея или хищная птица. И впрямь: на верхний ярус ресторана пробрался леопард. 

Хищник спокойным шагом пересек ресторан, проходя между столиков и осматриваясь, поднялся по лестнице, замер там в зарослях кустов, а позже вновь скрылся из виду в зарослях кустов. Скорее всего, он отправился охотиться на антилопу бушбока, которую можно услышать в конце видео.  

«Персонал лоджа хорошо обучен, как справляться с подобными столкновениями, есть строгие протоколы безопасности для обеспечения безопасности как персонала, так и гостей в этих ситуациях. Поэтому мы могли сохранять спокойствие и молча восхищаться прекрасным созданием, проходящим так близко от нас», — говорит Эрика. — «Такое редкое везение — столкнуться с леопардом. Ситуация доказала, что люди могут жить и взаимодействовать с дикой природой в гармонии и с уважением».

В лоджах на территории заповедника Саби Сэнд, встреча с дикими животными нос к носу — не редкость. Так, однажды туристка увидела леопарда, который бродил прямо возле стеклянных стен ванной в ее бунгало в том же отеле Singita Ebony Lodge. Зверь настороженно глянул на человека за стеклом, но его это не испугало, и он продолжил изучать местность. 

Посмотрите на результат встречи леопарда с гепардом в африканской саванне. 

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