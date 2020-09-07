Леопард пришел в африканский ресторан: видео

Раскинувшийся на 65 тысяч гектаров резерват Саби-Сэнд, который славится практически гарантированной возможностью увидеть там скрытных леопардов, примыкает к западной части старейшего в ЮАР национального парка Крюгера. На протяжении 50 километров между парком и резерватом нет заборов, что позволяет животным свободно перемещаться. Животным, но не людям: Саби-Сэнд – частная территория, и, в отличие от парка Крюгера, попасть сюда могут лишь гости, останавливающиеся в одном из множества небольших отелей-лоджей. В лодже Singita Ebony Lodge после завтрака и было снято это видео, когда большинство туристов разошлось, но 39-летняя Эрика Визе со своими друзьями осталась на веранде ресторана.

Вскоре они услышали взволнованные крики мартышек-верветок, сидящих на деревьях поблизости. Верветки издают специальные звуки, чтобы предупредить друг друга о разных типах хищников, будь то леопард, змея или хищная птица. И впрямь: на верхний ярус ресторана пробрался леопард.