Лесной нетопырь прилетел из Лондона в русскую деревню. Там его съела кошка

Полет стал рекордным и помог ученым больше узнать о миграциях летучих мышей.

‘Olympian’ bat smashes British record for long distance migration! A tiny bat has been nicknamed the ‘Olympic bat’ by scientists after she beat all known British records and flew 2,018 km across Europe - one of the greatest ever known flights by a bat: https://t.co/cySmylD5P4 pic.twitter.com/6svMLdKibj