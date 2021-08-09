Лесной нетопырь прилетел из Лондона в русскую деревню. Там его съела кошка

Жительница Псковской области Светлана Лапина обнаружила лесного нетопыря (Pipistrellus nathusii) в своем доме, расположенном в небольшой деревне Мольгино. Летучая мышь страдала от травм, причиненных кошкой. Женщина отнесла животное ветеринарам, но там оно скончалось.

Несмотря на печальный исход событий, биологи также получили неожиданную радостную весть. Самка нетопыря размером около 3 см и весом 8 г была окольцована. Кольцо с надписью «London Zoo» на ее лапке появилось в 2016 году. Таким образом этот полет мыши становится самым длинным со стартом из Великобритании, одним из самых длинных во всем мире и единственным перемещением такого рода с запада на восток. Чаще всего летучие мыши, покидающие Англию, не добираются дальше Латвии, и это, преимущественно, самцы.

Летучая мышь была названа «олимпийской». Расширение ареала, вероятнее всего, связано с изменением климата, и если так — в дальнейшем будет больше подобных примеров. Биологи при поддержке волонтеров изучают передвижения летучих мышей: эти животные — важное звено экологической цепочки.

В 2014 году в Британии был запущен национальный проект Nathusius Pipistrelle. С этого времени в стране было зарегистрировано более 2600 особей, и за ними ведется наблюдение. Как перелетный вид, лесной нетопырь очень зависит от подходящей среды обитания на всем маршруте. Он также уязвим к техногенным угрозам, таким как ветряные турбины. Карта миграций летучей мыши поможет грамотно размещать турбины без ущерба природе.