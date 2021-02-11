Летучих мышей Европы привлекают и губят ветряные турбины

По словам ученого, турбины обычно строятся в районах, где активность летучих мышей считается низкой, но это может быть неэффективной стратегией, если летучие мыши будут привлечены после постройки турбин.

Ученые также наблюдали за поведением другой летучей мыши — малого нетопыря (Pipistrellus pygmaeus) — и не нашли доказательств того, что этот вид более активен вокруг турбин.