Летучих мышей Европы привлекают и губят ветряные турбины
Новое исследование показывает, что одну из самых распространенных летучих мышей в Европе — нетопыря-карлика Pipistrelle Pipistrelle — привлекают турбины ветрогенераторов.
Активность летучих мышей отслеживалась на 23 британских ветряных электростанциях и аналогичных «контрольных» местах поблизости без турбин.
Результаты показали, что летучих мышей в местах расположения турбин было примерно на треть больше, чем в контрольных точках. Причины этого не до конца ясны. Возможные варианты включают привлечение к самим турбинам или присутствие большего количества насекомых вокруг турбин.
Ученые сообщили, что нетопыри составляют более половины всех смертельных случаев летучих мышей на ветряных электростанциях в Европе.
«Мы знаем, что летучих мышей убивают турбины во всем мире, и сокращение этих смертельных случаев имеет важное значение для обеспечения глобального роста энергии ветра с минимальным воздействием на летучих мышей. Наши результаты помогают объяснить, почему оценки воздействия на окружающую среду, проведенные до установки турбин, не позволяют прогнозировать фактический уровень смертности», — говорит другой соавтор исследования Дэвид Хоскен.
По словам ученого, турбины обычно строятся в районах, где активность летучих мышей считается низкой, но это может быть неэффективной стратегией, если летучие мыши будут привлечены после постройки турбин.
Ученые также наблюдали за поведением другой летучей мыши — малого нетопыря (Pipistrellus pygmaeus) — и не нашли доказательств того, что этот вид более активен вокруг турбин.
По словам Мэтьюз, ученые совместно с природоохранными организациями и промышленностью разработали рекомендации, которые помогут минимизировать риски для летучих мышей.
«Сюда входит остановка вращения лопастей, когда энергия не вырабатывается (холостой ход). Это беспроигрышная ситуация, поскольку в эти периоды теряется мало электроэнергии», — заключает Мэтьюз.
Посмотрите, как складчатомордые летучие мыши поют для самок сквозь кожаные маски.