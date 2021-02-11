Поиск
x
National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

Летучих мышей Европы привлекают и губят ветряные турбины

National Geographic Россия
11 февраля 2021
_-.jpg
Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus
Фото: Wikimedia Commons
Это ведет к повышенной смертности рукокрылых.

Новое исследование показывает, что одну из самых распространенных летучих мышей в Европе — нетопыря-карлика Pipistrelle Pipistrelle — привлекают турбины ветрогенераторов.

Активность летучих мышей отслеживалась на 23 британских ветряных электростанциях и аналогичных «контрольных» местах поблизости без турбин.

Результаты показали, что летучих мышей в местах расположения турбин было примерно на треть больше, чем в контрольных точках. Причины этого не до конца ясны. Возможные варианты включают привлечение к самим турбинам или присутствие большего количества насекомых вокруг турбин.

«В любом случае это означает, что риск смертельного исхода на ветряных турбинах увеличивается, и, вероятно, объясняет высокую смертность нетопырей, наблюдаемую на некоторых ветряных фермах по всей Европе», — Сюзанна Ричардсон, соавтор исследования из Университета Эксетера.

Ученые сообщили, что нетопыри составляют более половины всех смертельных случаев летучих мышей на ветряных электростанциях в Европе.

«Мы знаем, что летучих мышей убивают турбины во всем мире, и сокращение этих смертельных случаев имеет важное значение для обеспечения глобального роста энергии ветра с минимальным воздействием на летучих мышей. Наши результаты помогают объяснить, почему оценки воздействия на окружающую среду, проведенные до установки турбин, не позволяют прогнозировать фактический уровень смертности», — говорит другой соавтор исследования Дэвид Хоскен.

_--.jpg
Fiona Mathews Мертвая летучая мышь, найденная на одном из участков исследования

По словам ученого, турбины обычно строятся в районах, где активность летучих мышей считается низкой, но это может быть неэффективной стратегией, если летучие мыши будут привлечены после постройки турбин.

Ученые также наблюдали за поведением другой летучей мыши — малого нетопыря (Pipistrellus pygmaeus) — и не нашли доказательств того, что этот вид более активен вокруг турбин.

«В периоды высокой скорости ветра, когда вырабатывается большая часть энергии, активность летучих мышей невысока, и поэтому риск для них невелик. Напротив, в ночное время при слабом ветре и высоких температурах на турбинах может быть высокая активность. Похоже, что наибольшее притяжение к турбинам приходится на ночи с высокой активностью», — Фиона Мэтьюз, ведущий автор исследования из Университета Сассекса.

По словам Мэтьюз, ученые совместно с природоохранными организациями и промышленностью разработали рекомендации, которые помогут минимизировать риски для летучих мышей.

«Сюда входит остановка вращения лопастей, когда энергия не вырабатывается (холостой ход). Это беспроигрышная ситуация, поскольку в эти периоды теряется мало электроэнергии», — заключает Мэтьюз.

Посмотрите, как складчатомордые летучие мыши поют для самок сквозь кожаные маски.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Звезда

Летучая мышь усыновила чужого детеныша после смерти его матери: видео

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Ковид, COVID-19, COVID, коронавирус

Не только корона: какие вирусы до сих пор не побеждены?