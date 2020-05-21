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Природа

Летучий дракон: невидимка, не слезающий с дерева

Софья Демьянец
21 мая 2020
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Фото: _paVan_ / flickr.com
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Фото: Wikimedia Commons
Древолаз, которому не по душе земные приключения.

Для летучего дракона (Draco) — ящерицы из семейства агамовых — основной задачей в жизни является поиск партнера и пищи. Однако делать это, передвигаясь по земле в джунглях Юго-Восточной Азии, ящерице небольшого размера небезопасно. Поэтому в процессе эволюции летучие драконы приспособились к жизни в кронах деревьев и к «полетам» между ними.

Так, для этой цели у них есть несколько подвижных удлиненных ребер, которые могут раскрываться и складываться. А между этими ребрами имеются кожные складки, которые, когда ребра раскрыты, натягиваются между ними, образуя крылья. Такое приспособление помогает рептилии контролировать свой «полет» и преодолевать расстояния до 9 метров.

Все летучие драконы очень маленькие (не превышают 21 см в длину) и имеют достаточно плоское тело, что тоже помогает им в «полете». Кроме ребер, на нижней стороне шеи у драконов есть ещё одна складка кожи, по которой можно определить пол ящерицы. У самцов она ярко-оранжевая или желтая, а у самок синяя или голубая.

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Фото: Melvin Yap / flickr.com
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Фото: Wikimedia Commons

Самцы никогда не спускаются на землю и часто используют свою способность «летать», чтобы прогнать соперника со своей территории. Зато самкам хотя бы один раз в жизни, но приходится слезть с дерева. Когда наступает время откладывать яйца, самка летучего дракона выкапывает мордочкой небольшое углубление в земле, куда помещает свои яйца, а затем закапывает их. В течение суток она остается рядом с яйцами и охраняет их, а потом вновь забирается на дерево, оставляя потомство на произвол судьбы.

На видео вы можете посмотреть, как летучий дракон спасается от «летающей» змеи:

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