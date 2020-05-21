Летучий дракон: невидимка, не слезающий с дерева

Для летучего дракона (Draco) — ящерицы из семейства агамовых — основной задачей в жизни является поиск партнера и пищи. Однако делать это, передвигаясь по земле в джунглях Юго-Восточной Азии, ящерице небольшого размера небезопасно. Поэтому в процессе эволюции летучие драконы приспособились к жизни в кронах деревьев и к «полетам» между ними.

Так, для этой цели у них есть несколько подвижных удлиненных ребер, которые могут раскрываться и складываться. А между этими ребрами имеются кожные складки, которые, когда ребра раскрыты, натягиваются между ними, образуя крылья. Такое приспособление помогает рептилии контролировать свой «полет» и преодолевать расстояния до 9 метров.

Все летучие драконы очень маленькие (не превышают 21 см в длину) и имеют достаточно плоское тело, что тоже помогает им в «полете». Кроме ребер, на нижней стороне шеи у драконов есть ещё одна складка кожи, по которой можно определить пол ящерицы. У самцов она ярко-оранжевая или желтая, а у самок синяя или голубая.