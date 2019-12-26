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Природа

Лев прогнал прочь от добычи гиен, обидевших львицу: видео

Анастасия Баринова
26 декабря 2019
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Фото: Maasai Sightings
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Фото: Maasai Sightings
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Фото: Maasai Sightings
Гиены убили зебру, но насладиться трапезой не смогли.

В кенийском заповеднике Масаи-Мара на видео запечатлели сцену, ярко иллюстрирующую расстановку сил в мире живой природы. Гиены убили зебру и собирались приступить к трапезе, когда появилась львица. Обычно большие кошки способны и сами поймать себе добычу, но не упустят возможности отобрать ее у более слабого хищника.

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Однако в данном случае львица переоценила свои силы: гиен было несколько, они были настроены биться за свой трофей до конца, и кошка отступила. Но вскоре к «обиженной» львице присоединился взрослый самец, с угрожающим видом рысью направившийся к гиенам. Одно его появление обратило зищников в бегство. После этого царь зверей и две подруги из его прайда спокойно насладились трапезой.

Заповедник Масаи-Мара находится на юго-западе Кении. Он известен ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, газели, импалы и топи. Популяция леопардов и львов входит в число крупнейших в мире.

Львиный прайд охотится на площади в десятки квадратных километров. Чаще всего поиском пропитания занимаются львицы, а задачей львов является защита территории. Но и львы способны эффективно охотиться сами: посмотрите на удивительную тактику против слона.