Лев прогнал прочь от добычи гиен, обидевших львицу: видео

Заповедник Масаи-Мара находится на юго-западе Кении. Он известен ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, газели, импалы и топи. Популяция леопардов и львов входит в число крупнейших в мире.

Львиный прайд охотится на площади в десятки квадратных километров. Чаще всего поиском пропитания занимаются львицы, а задачей львов является защита территории. Но и львы способны эффективно охотиться сами: посмотрите на удивительную тактику против слона.