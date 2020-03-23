Лиса на лобовом стекле автомобиля: фото-победитель конкурса Mammal Photographer of the Year

Британская благотворительная организация Mammal Society («Общество млекопитающих») ежегодно с 2018 года проводит фотоконкурс на лучший звериный снимок. Конкурс узкоспециализированный, поэтому в нем принимают участие всего несколько сотен фотографов, зато практически все снимки приоткрывают для нас завесу тайны жизни млекопитающих в дикой природе. Среди них есть откровенно забавные кадры, удачные моменты, попавшие в объектив, и просто множество красивых представителей фауны.

В этом году гран-при присудили необычному кадру: на нем лиса в сумерках стоит на лобовом стекле автомобиля и вглядывается внутрь машины. Фотограф Роджер Кокс из восточной части Лондона, который сделал снимок, объяснил, что довольно часто замечал эту лисицу рядом с домами. В тот вечер она лакомилась вишнями, упавшими с деревьев, и забралась на припаркованную у тротуара машину в поисках ягод, завалившихся между капотом и лобовым стеклом. Также в часы сумерек лисица привыкла подбирать еду, которую люди выкидывали через окна автомобилей.

Фотография Роджера произвела на судей такое сильное впечатление, что она получила специальную премию от Общества. Также в качестве награды Роджер сможет попасть на мастер-класс по съемке летучих мышей и получит купон на фотопечать на £100. Качество снимка может и оставляет желать лучшего, но в жюри справедливо заметили, что ночью через автомобильное стекло снимать осторожного зверя тоже не очень-то просто.