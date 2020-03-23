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Природа

Лиса на лобовом стекле автомобиля: фото-победитель конкурса Mammal Photographer of the Year

Анастасия Крутикова
23 марта 2020
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Фото: Roger Cox / mammal.org.uk
Плутовка лакомилась спелыми вишнями под покровом ночи, а заодно принесла своему папарацци первое место в фотоконкурсе.

Британская благотворительная организация Mammal Society («Общество млекопитающих») ежегодно с 2018 года проводит фотоконкурс на лучший звериный снимок. Конкурс узкоспециализированный, поэтому в нем принимают участие всего несколько сотен фотографов, зато практически все снимки приоткрывают для нас завесу тайны жизни млекопитающих в дикой природе. Среди них есть откровенно забавные кадры, удачные моменты, попавшие в объектив, и просто множество красивых представителей фауны. 

В этом году гран-при присудили необычному кадру: на нем лиса в сумерках стоит на лобовом стекле автомобиля и вглядывается внутрь машины. Фотограф Роджер Кокс из восточной части Лондона, который сделал снимок, объяснил, что довольно часто замечал эту лисицу рядом с домами. В тот вечер она лакомилась вишнями, упавшими с деревьев, и забралась на припаркованную у тротуара машину в поисках ягод, завалившихся между капотом и лобовым стеклом. Также в часы сумерек лисица привыкла подбирать еду, которую люди выкидывали через окна автомобилей. 

Фотография Роджера произвела на судей такое сильное впечатление, что она получила специальную премию от Общества. Также в качестве награды Роджер сможет попасть на мастер-класс по съемке летучих мышей и получит купон на фотопечать на £100. Качество снимка может и оставляет желать лучшего, но в жюри справедливо заметили, что ночью через автомобильное стекло снимать осторожного зверя тоже не очень-то просто. 

«Иногда подобные снимки остаются незамеченными, когда фотограф приходит домой и начинает просматривать изображения на большом экране. Многие из таких фотографий никогда бы не оказались на конкурсе, но Роджер принял смелое решение, и его победа заслуженна», — отметил глава жюри, эколог и профессиональный фотограф Бретт Льюис.

Взгляните на снимки, которые заняли прочие призовые места и победили в отдельных номинациях.

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Зайца, который поскользнулся на снежном склоне и покатился вниз, в Шотландии сняла Кейт МакРэй. В жюри отметили отличную композицию, переданную динамику и драматичность момента.
Фото: Kate MacRae / mammal.org.uk
14.-Philip-Ryan-Grey-Seal-MPOY2020-768x512.png
Самый забавный снимок выбирали с помощью публичного голосования через соцсети, и симпатию подписчиков безоговорочно завоевал снимок серого, или горбоносого тюленя, позирующего фотографу в графстве Линкольншир.
Фото: Philip Ryan / mammal.org.uk
280.-Dan-Lettice-Breaching-Common-Dolphin-MPOY2020-small-768x393.png
В номинации, которую добавили в фотоконкурс только в этом году, совершенно заслуженно выиграл снимок выпрыгивающего из воды дельфина-белобочки. Кадр сделан у побережья Ирландии.
Фото: Dan Lettice
173.-Dylan-Jenkins-grey-squirrel-peeking-MPOY2020-14yrs-and-under-small-768x512.png
Белку, с любопытством и осторожностью выглядывающую из-за дерева, сфотографировал самый юный призер конкурса – Дилану всего 10 лет.
Фото: Dylan Jenkins / mammal.org.uk
217.-Alex-White-Summer-Meadow-Deer-MPOY2020-small-16-18-yrs-768x576.png
Юную косулю посреди цветущего луга снял 16-летний Алекс – и получил первое место в своей номинации.
Фото: Alex White / mammal.org.uk

Прочие фотографии, завоевавшие симпатию жюри, вы можете посмотреть в альбоме организации на Facebook.

Mammal Society было создано в 1954 году. С тех пор общество вносит значительный вклад в усилия по сохранению млекопитающих под руководством ученых, ведет сбор и обмен информацией о млекопитающих, поощряет исследования, чтобы узнать больше об их поведении, ареале и угрозах.

Посмотрите на другой снимок, выигравший в фотоконкурсе Лондонского музея естествознания: две мыши дерутся в метро