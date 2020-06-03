«Я полагаю, что два барсука боролись за территорию. Лисица, сидящая поодаль, с заинтересованным видом дожидалась исхода противостояния. Я был удивлён, увидев её реакцию на схватку», — рассказал автор видеозаписи.

Если с койотами, например, у барсуков неплохие отношения: они довольно часто взаимодействуют с друг другом и охотятся вместе, то с лисами все не так просто. Рыжие плутовки часто занимают теплые обустроенные норы куньих, и тогда их приходится отвоевывать обратно с боем.