Родни Холбрук, фотограф и любитель дикой природы, установил скрытую камеру в лесу неподалеку от своего дома на пляже Северн, Бристоль. Он получил необычную съёмку: два барсука дерутся друг с другом прямо перед объективом, пока на заднем плане из кустов за ними наблюдает лиса, блестя глазами.
«Я полагаю, что два барсука боролись за территорию. Лисица, сидящая поодаль, с заинтересованным видом дожидалась исхода противостояния. Я был удивлён, увидев её реакцию на схватку», — рассказал автор видеозаписи.
Если с койотами, например, у барсуков неплохие отношения: они довольно часто взаимодействуют с друг другом и охотятся вместе, то с лисами все не так просто. Рыжие плутовки часто занимают теплые обустроенные норы куньих, и тогда их приходится отвоевывать обратно с боем.
Встретившись, лиса и барсук могут либо проигнорировать друг друга, либо устроить короткий поединок, пока один из нападавших не отступит и не убежит вглубь леса. Одна из таких стычек во время ночной встречи лисы и барсука позволила записать еще одной скрытой камере вот такое забавное видео с погоней зверей друг за другом (не забудьте представить в качестве аккомпанемента музыку из шоу Бенни Хилла).
Посмотрите, как фотоловушка сняла койота, показывающего барсуку безопасную тропу.