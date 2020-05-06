Лисицы-призраки из Амазонии под угрозой: их могут лишить тропических лесов

Живут на свете таки звери, которых зовут малыми лисицами (Atelocynus microtis). Они относятся к семейству псовых и являются единственными представителями монотипичного рода малых лисиц. Ранее их относили к родам Lycalopex, Cerdocyon и Dusicyon, но филогенетический анализ показал, что Atelocynus microtis является отдельным таксоном.
Обитает малая лисица в тропических лесах в бассейне Амазонки на территории Бразилии, Перу, Эквадора и Колумбии. Встречали зверя также в верховьях Ориноко (Колумбия) и в верховьях Параны (Бразилия). Обычной дикой средой обитания для малой лисицы является влажный тропический лес.
Эти псовые довольно небольших размеров: 97 - 130 см в длину, около 35 см в высоту. Мех у них рыжевато-бурый, с темным подтоном. Впервые малые лисицы были задокументированы в путевых заметках, датируемых 1883 годом, но на глаза людям они попадались крайне редко (раз в несколько лет, а то и реже), пока в начале 2000-х ученые не начали проект, в течение которого вот уже два десятка лет отслеживают и описывают образ жизни этих животных. Однако данных о численности популяции, экологии и этологии вида до сих пор недостаточно — не зря малых лисиц называют призраками амазонских лесов.
Новое исследование амазонской низменности выявило, что таинственные «лисицы-призраки», живущие среди тропических лесов, могут столкнуться с новой экологической угрозой: ожидается, что вырубка лесов сократит их естественную среду обитания на 30 процентов уже к 2027 году.
Исследование основано на материалах, снятых фотоловушками, которые были установлены на почти 70 000 квадратных километрах тропического леса Амазонии для отслеживания перемещений и поведения скрытных животных.
Исследователи собрали информацию с камер наблюдения и совместили их с топографическими данными из региона, где были отмечены недавние вырубки леса, в надежде лучше понять, как это повлияло на животных, живущих поблизости. Они обнаружили, что в некоторых наиболее пострадавших районах естественная среда обитания малых лисиц — в основном это тропические леса Амазонки в Бразилии, Боливии, Перу, Колумбии и Эквадоре — может снизиться на целых 60%.
По словам команды исследователей, эти лисицы являются «одним из наименее изученных видов псовых в мире» и в настоящее время включены в Красную книгу Международного союза охраны природы.
Хотя основным источником пищи у них являются мелкие речные рыбы, насекомые и другие мелкие животные, лисицы едят значительное количество фруктов и помогают лесным экосистемам, разнося по территории своего обитания семена растений в собственном помете.
Также из-за своих небольших размеров лисицы часто становятся добычей ягуаров и змей, а значит, сокращение их численности практически неизбежно скажется на всей экосистеме. По оценкам учных, последствия обезлесения в регионе затронут не только Atelocynus microtis, но и примерно четверть всех видов млекопитающих в Амазонии.