Лисицы-призраки из Амазонии под угрозой: их могут лишить тропических лесов

Живут на свете таки звери, которых зовут малыми лисицами (Atelocynus microtis). Они относятся к семейству псовых и являются единственными представителями монотипичного рода малых лисиц. Ранее их относили к родам Lycalopex, Cerdocyon и Dusicyon, но филогенетический анализ показал, что Atelocynus microtis является отдельным таксоном.

Обитает малая лисица в тропических лесах в бассейне Амазонки на территории Бразилии, Перу, Эквадора и Колумбии. Встречали зверя также в верховьях Ориноко (Колумбия) и в верховьях Параны (Бразилия). Обычной дикой средой обитания для малой лисицы является влажный тропический лес.

Эти псовые довольно небольших размеров: 97 - 130 см в длину, около 35 см в высоту. Мех у них рыжевато-бурый, с темным подтоном. Впервые малые лисицы были задокументированы в путевых заметках, датируемых 1883 годом, но на глаза людям они попадались крайне редко (раз в несколько лет, а то и реже), пока в начале 2000-х ученые не начали проект, в течение которого вот уже два десятка лет отслеживают и описывают образ жизни этих животных. Однако данных о численности популяции, экологии и этологии вида до сих пор недостаточно — не зря малых лисиц называют призраками амазонских лесов.

Новое исследование амазонской низменности выявило, что таинственные «лисицы-призраки», живущие среди тропических лесов, могут столкнуться с новой экологической угрозой: ожидается, что вырубка лесов сократит их естественную среду обитания на 30 процентов уже к 2027 году.