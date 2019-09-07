Зачем лисы полезли на деревья? За коалами!

Лис заметили на видео, снятых камерами, установленными для наблюдения за коалами возле питьевых фонтанчиков. Лисы не пили воду, а значит, забирались на деревья с какой-то другой целью. Ученые считают, что такой целью была охота, хотя случаев преследования камеры не сняли. Исследование опубликовано в журнале Australian Mammalogy.

Эвкалипты в Австралии намного удобнее для лазания, чем высокие деревья Европы. Специалисты считают, что именно форма деревьев подсказала лисам новую территорию для поиска добычи. Возможно также, что лисы предпочитают охотиться на ничего не подозревающих обитателей ветвей вместо того, чтобы выслеживать осторожных кроликов и валлаби.

Лазающие по деревьям лисы в целом не нонсенс – если речь не идет именно о Vulpes vulpes, то есть лисицах обыкновенных. Обитающие в Северной и Центральной Америке серые лисицы давно известны этим навыком, из-за чего в народе их даже прозвали древесными.