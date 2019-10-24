Лошадь-лицедейка притворяется мёртвой при попытке её оседлать: видео

Франциско Залазар (Frasisco Zalasar), чья жизнь связана с конным спортом, обучает множество лошадей, но конь по кличке Цзиньган (Jingang) доставляет ему необычайно много хлопот.

Животное не позволяет себя дрессировать, не собирается никого на себе возить и каждый раз падает на землю, едва кто-то к нему приближается. По-видимому, у коня большие амбиции, не сравнимые с жизнью простой ездовой лошади.