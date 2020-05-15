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Природа

Любвеобильный дельфин трагически погиб из-за своей страсти к кораблям

Михаил Сысоев
15 мая 2020
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Фото: youtube.com
Грустная и поучительная история.

Дельфин, которому дали прозвище Зафар, появился в заголовках газет еще в 2018 году, когда был замечен за чересчур любвеобильным поведением в отношении лодок и пловцов в прибрежных водах французского региона Бретань. 

Трехметровый афалина (Tursiops truncatus) часто резвился возле кораблей детской парусной школы, иногда позволяя людям кататься на себе, держась за спинной плавник. Однако через некоторое время его поведение стало несколько угрожающим, когда он начал постоянно тереться о байдарки и небольшие лодки и препятствовать пловцам возвращаться на берег. Местным властям даже пришлось издать постановление, запрещающее плавать у береговой линии деревни в тех случаях, когда рядом замечен Зафар. 

 

В начале мая дельфин установил тесную связь с парусным грузовым судном Les Tres Hombres (исп. «Три мужчины»), который следовал из голландского порта Эймейден в Амстердам. Несмотря на неоднократные попытки экипажа отогнать животное, он все время следовал за кораблем. Уже в Амстердаме представителям голландского фонда SOS Dolphin удалось направить Зафара из гавани столицы Нидерландов в Северное море. 

Однако через несколько дней дельфина нашли мертвым на пляже в Вейк-ан-Зее, с отрубленным хвостом и серьезными травмами на теле. Биолог из Утрехтского университета, который произвел вскрытие дельфина, заключил, что он, вероятно, столкнулся с каким-то судном и лишился хвоста, попав под гребневой винт. 

Фонд SOS Dolphin в своем сообщении относительно произошедшего отметил, что «любовь Зафара к кораблям стала для него гибельной».

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