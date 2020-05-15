Любвеобильный дельфин трагически погиб из-за своей страсти к кораблям

Дельфин, которому дали прозвище Зафар, появился в заголовках газет еще в 2018 году, когда был замечен за чересчур любвеобильным поведением в отношении лодок и пловцов в прибрежных водах французского региона Бретань.

Трехметровый афалина (Tursiops truncatus) часто резвился возле кораблей детской парусной школы, иногда позволяя людям кататься на себе, держась за спинной плавник. Однако через некоторое время его поведение стало несколько угрожающим, когда он начал постоянно тереться о байдарки и небольшие лодки и препятствовать пловцам возвращаться на берег. Местным властям даже пришлось издать постановление, запрещающее плавать у береговой линии деревни в тех случаях, когда рядом замечен Зафар.