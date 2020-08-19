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Природа

Лучшие макроснимки по версии Macro Art Photography Awards: галерея

National Geographic Россия
19 августа 2020
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Окунаемся в мир флоры вместе с лучшими макрофотографами 2020 года.

International Garden Photographer Of The Year — ежегодный конкурс, в котором принимают участие фотографы со всего мира, увлекающиеся садовой и ботанической фотографией. Один из проектов конкурса, посвященный макроснимкам, называется Macro Art Photography Awards.  На днях были объявлены победители и финалисты конкурса, и мы предлагаем вам полюбоваться на подборку лучших работ. 

Первое место досталось снимку закручивающихся усиков пассифлоры, второе — художественной россыпи лепестков тюльпана, а третье — портрету травки с необычным названием "пастушья сумка". 

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Спиралевидная нитевидная структура усиков пассифлоры (маракуйи) - важная ботаническая особенность растения. Оно использует эти усики, как альпинистские инстркменты, чтобы закрепиться за любую опору и обеспечить стабильное место для роста и цветения.
Фото: Bruno Militelli/igpoty.com
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Когда все лепестки тюльпана облетели, они все еще выглядели красиво, поэтому фотограф разложил их и сфотографировал; получились маленькие разноцветные горы.
Фото: igpoty.com
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Растение пастушья сумка (полная сумка семян!)
Фото: Zhang Ye Fei/igpoty.com

Помимо трех лучших работ были опубликованы снимки финалистов конкурса и фотографии, которые пусть и не попали в подборку самых лучших, но тоже были высоко оценены судьями. 

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"Я использовал спектральный свет от призмы, чтобы окунуть этот цветок лилии в цвета радуги. Снимок сделан во время изоляции из-за коронавируса, когда я, как и многие другие фотографы, изо всех сил пытался раскрыть в себе новые творческие способности. Для того, чтобы увидеть цветы в другом (буквально) свете, мне хватило призмы и весеннего солнечного денька", — рассказывает автор снимка.
Фото: Ecaterina Leonte/igpoty.com
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Снимок коры эвкалипта вблизи с постобработкой — вот и готов абстрактный снимок-финалист.
Фото: Peter Pullan/igpoty.com
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Одуванчик и его семена в объективе очередной финалистки конкурса.
Фото: Kristina Zvinakeviciute/igpoty.com

Помимо флоры во всем разнообразии красок и форм на лучшие макроснимки попали и представители фауны. 

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Древесная лягушка выглядывает в окошко из-за листа. Фотограф считает, что сама природа предоставила ему удачный момент, чтобы в свою очередь увидеть через объектив такой вот "мир лягушки".
Фото: Minghui Yuan/igpoty.com
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Коричневый богомол, чей невероятный инопланетный вид фотограф постарался подчеркнуть, сопоставив его тонкие изгибы с изгибами растения.
Фото: Christine Blanchin dos Santos/igpoty.com
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Фото: Dinah Jayes/igpoty.com
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Фото: Barbora Polivkova/igpoty.com

Взглянуть на другие макроснимки, участвовавшие в конкурсе, можно здесь.

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