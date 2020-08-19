Лучшие макроснимки по версии Macro Art Photography Awards: галерея

"Я использовал спектральный свет от призмы, чтобы окунуть этот цветок лилии в цвета радуги. Снимок сделан во время изоляции из-за коронавируса, когда я, как и многие другие фотографы, изо всех сил пытался раскрыть в себе новые творческие способности. Для того, чтобы увидеть цветы в другом (буквально) свете, мне хватило призмы и весеннего солнечного денька", — рассказывает автор снимка.

Фото: Ecaterina Leonte/igpoty.com