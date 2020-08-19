Лучшие макроснимки по версии Macro Art Photography Awards: галерея

International Garden Photographer Of The Year — ежегодный конкурс, в котором принимают участие фотографы со всего мира, увлекающиеся садовой и ботанической фотографией. Один из проектов конкурса, посвященный макроснимкам, называется Macro Art Photography Awards. На днях были объявлены победители и финалисты конкурса, и мы предлагаем вам полюбоваться на подборку лучших работ.
Первое место досталось снимку закручивающихся усиков пассифлоры, второе — художественной россыпи лепестков тюльпана, а третье — портрету травки с необычным названием "пастушья сумка".
Помимо трех лучших работ были опубликованы снимки финалистов конкурса и фотографии, которые пусть и не попали в подборку самых лучших, но тоже были высоко оценены судьями.
Помимо флоры во всем разнообразии красок и форм на лучшие макроснимки попали и представители фауны.
Взглянуть на другие макроснимки, участвовавшие в конкурсе, можно здесь.