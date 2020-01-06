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Природа

Лучшие сцены из дикой природы в парке Крюгера в 2019 году

06 января 2020
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
В топ-10 вошли редкие события, очевидцами которых случайно стали туристы и гиды.

Национальный парк Крюгера в ЮАР на протяжении всего 2019 года радовал любителей природы уникальными видеозаписями, которыми делятся посетители. Сейчас подведены своеобразные итоги — составлен топ-10 самых интересных событий.

Открывает видеоподборку нападение орла на бородавочника: карды позволяют проследить тактику охоты, и это редкое зрелище.

Затем можно понаблюдать, как леопард, случайно оказавшийся в окружении львов, пытается спастись — и ему это удается. Следующий герой — слон, прогоняющий носорогов с водопоя.

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Леопарды дерутся за право обладать бородавочником, и тот успевает скрыться; успешным оказывается и борьба семейства медоедов с большими кошками.

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Орел, расправляющийся со змеей; гиена, напавшая на импалу и оставившая растерзанную добычу леопарду — все это демонстрирует законы дикой природы. А среди наиболее забавных зарисовок — попытка пятнистой кошки украсть добычу у крокодила.