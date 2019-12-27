Лучшие смешные снимки дикой природы за 2019 год
Несколько лет назад два британских фотографа — Пол Джойнсон Хикс (Paul Joynson Hicks) и Том Саллам (Tom Sullam) — учредили премию за лучшие смешные снимки дикой природы. За годы своей карьеры каждый из них неоднократно фотографировал удивительные сцены, и объединившись, мастера решили дать шанс всем желающим не только рассказать о себе, но и получить больше возможностей для проведения подобных съемок.
Ежегодная церемония проходит в Лондоне. Главный призер может отправиться недельный фототур в кенийский парк Масаи-Мара. Остальные победители, помимо памятных статуэток и аксессуаров для съемок, получают место на сайте Amazing Internet на год — это прекрасная возможность представить свое портфолио и продать работы. Кроме того, на основе лучших снимков выпускаются календари и другая сувенирная продукция.
Год от года конкурс все популярнее. В 2019 году поступило более 4000 заявок из 68 стран. В жюри входят знаменитые фотографы, журналисты и экологи. Есть категория «приз зрительских симпатий», где свой выбор делают все желающие.
Посмотреть полный список победителей и финалистов можно на официальном сайте премии Comedy Wildlife Photography Awards.