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National Geographic №195, декабрь 2019
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Природа

Лучшие смешные снимки дикой природы за 2019 год

Анастасия Баринова
27 декабря 2019
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Главный приз-2019
Фото: Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards
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Приз зрительских симпатий-2019
Фото: Harry Walker/Comedy Wildlife Photography Awards
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Победитель-2018
Фото: Mary McGowan/Comedy Wildlife Photography Awards
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Победитель-2017
Фото: George Cathcart/Comedy Wildlife Photography Awards
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Победитель-2016
Фото: Mario Fiorucci/Comedy Wildlife Photography Awards
Премия Comedy Wildlife Photography Awards присуждается с 2015 года.

Несколько лет назад два британских фотографа — Пол Джойнсон Хикс (Paul Joynson Hicks) и Том Саллам (Tom Sullam) — учредили премию за лучшие смешные снимки дикой природы. За годы своей карьеры каждый из них неоднократно фотографировал удивительные сцены, и объединившись, мастера решили дать шанс всем желающим не только рассказать о себе, но и получить больше возможностей для проведения подобных съемок.

Ежегодная церемония проходит в Лондоне. Главный призер может отправиться недельный фототур в кенийский парк Масаи-Мара. Остальные победители, помимо памятных статуэток и аксессуаров для съемок, получают место на сайте Amazing Internet на год — это прекрасная возможность представить свое портфолио и продать работы. Кроме того, на основе лучших снимков выпускаются календари и другая сувенирная продукция.

Год от года конкурс все популярнее. В 2019 году поступило более 4000 заявок из 68 стран. В жюри входят знаменитые фотографы, журналисты и экологи. Есть категория «приз зрительских симпатий», где свой выбор делают все желающие.

Посмотреть полный список победителей и финалистов можно на официальном сайте премии Comedy Wildlife Photography Awards.