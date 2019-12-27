Лучшие смешные снимки дикой природы за 2019 год

Несколько лет назад два британских фотографа — Пол Джойнсон Хикс (Paul Joynson Hicks) и Том Саллам (Tom Sullam) — учредили премию за лучшие смешные снимки дикой природы. За годы своей карьеры каждый из них неоднократно фотографировал удивительные сцены, и объединившись, мастера решили дать шанс всем желающим не только рассказать о себе, но и получить больше возможностей для проведения подобных съемок.