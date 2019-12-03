Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Лучший друг вместо шубы: как москвичка спасла соболя

Анастасия Баринова
03 декабря 2019
72925414_146252966667283_4471841024173917020_n.jpg
Фото: russian_sable/Instagram
556.jpg
Фото: russian_sable/Instagram
67085219_407482973207314_5355197124093340903_n.jpg
Фото: russian_sable/Instagram
Девушка выкупила животное на ферме, поставляющей сырье для меховой промышленности.

Однажды москвичка Женя увидела фотографии соболей (Martes zibellina), живущих на фермах. В России насчитывается не менее 70 таких предприятий, и спрос на соболиные шкуры не уменьшается. Для повышения качества меха зверям создают сравнительно неплохие условия и кормят дорогими кормами, однако в возрасте 9-12 месяцев их жизнь заканчивается.

Меж тем в дикой природе соболи живут до 19 лет, а в неволе — даже до 22. Буквально «влюбившись» в одну из особей по фотографиям, Женя отправилась на ферму и купила ее, назвав Уморой.

Теперь эта самка соболя — домашний питомец, хотя в процессе приручения не обошлось без сложностей.

В дикой природе соболи обитают в густых лесах, в которых преобладают ель, сосна, лиственница, кедр и береза; они занимают территорию от 4 до 30 квадратных километров в зависимости от местности и наличия пищи. Если кормовая база уменьшается, они могут перемещаться на значительные расстояния: до 12 километров в день. Для жизни они создают себе норы возле берегов рек и в самых густых уголках леса. Соболи отлично лазают по скалам и деревьям, и охотятся в сумерках. Дневная активность этих куньих в основном связана с брачным сезоном. В квартире условий, подобных диким, не создашь.

В связи с подобными трудностями Женя не советует повторять ее опыт: это слишком трудно — может потребоваться несколько лет, чтобы дикий зверь привык к соседству с человеком и начал наслаждаться обстановкой. У девушки на «дрессировку» ушел год, но теперь Умора чувствует себя очень комфортно.

«У Уморы непростая личность: жизнь на меховой ферме отразилась на ней, поэтому она довольно эмоциональная, иногда даже немного истеричная, боится резких звуков. Кроме того, она дерзкая и любит красть вещи, но она также очень активная, чистоплотная и умная», – Женя.

Между тем в мире активно отказываются от разведения зверей ради меха: недавно в Германии прекратила работу последняя звероферма.