Лучший друг вместо шубы: как москвичка спасла соболя

Однажды москвичка Женя увидела фотографии соболей (Martes zibellina), живущих на фермах. В России насчитывается не менее 70 таких предприятий, и спрос на соболиные шкуры не уменьшается. Для повышения качества меха зверям создают сравнительно неплохие условия и кормят дорогими кормами, однако в возрасте 9-12 месяцев их жизнь заканчивается.
Меж тем в дикой природе соболи живут до 19 лет, а в неволе — даже до 22. Буквально «влюбившись» в одну из особей по фотографиям, Женя отправилась на ферму и купила ее, назвав Уморой.
Теперь эта самка соболя — домашний питомец, хотя в процессе приручения не обошлось без сложностей.
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Вот так, крепко-крепко держит Ума ложку, когда ест свой любимое лакомство - мёд 🤗 ⠀ Многие дикие животные не прочь полакомиться мёдом. Это связанно с тем, что мёд очень калорийный, у него высокое содержание углеводов, фруктозы и глюкозы. Он нужен для наращивания жировой массы, что актуально перед холодами. #умора_накамеру
В дикой природе соболи обитают в густых лесах, в которых преобладают ель, сосна, лиственница, кедр и береза; они занимают территорию от 4 до 30 квадратных километров в зависимости от местности и наличия пищи. Если кормовая база уменьшается, они могут перемещаться на значительные расстояния: до 12 километров в день. Для жизни они создают себе норы возле берегов рек и в самых густых уголках леса. Соболи отлично лазают по скалам и деревьям, и охотятся в сумерках. Дневная активность этих куньих в основном связана с брачным сезоном. В квартире условий, подобных диким, не создашь.
В связи с подобными трудностями Женя не советует повторять ее опыт: это слишком трудно — может потребоваться несколько лет, чтобы дикий зверь привык к соседству с человеком и начал наслаждаться обстановкой. У девушки на «дрессировку» ушел год, но теперь Умора чувствует себя очень комфортно.
Между тем в мире активно отказываются от разведения зверей ради меха: недавно в Германии прекратила работу последняя звероферма.