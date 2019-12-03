Лучший друг вместо шубы: как москвичка спасла соболя

Однажды москвичка Женя увидела фотографии соболей (Martes zibellina), живущих на фермах. В России насчитывается не менее 70 таких предприятий, и спрос на соболиные шкуры не уменьшается. Для повышения качества меха зверям создают сравнительно неплохие условия и кормят дорогими кормами, однако в возрасте 9-12 месяцев их жизнь заканчивается.

Меж тем в дикой природе соболи живут до 19 лет, а в неволе — даже до 22. Буквально «влюбившись» в одну из особей по фотографиям, Женя отправилась на ферму и купила ее, назвав Уморой.