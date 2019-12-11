Голодная львица охотится на гну: видео

Самую большую популяцию среди животных в Масаи-Мара составляют антилопы гну. Каждый год, примерно в июле, они мигрируют огромными стадами на север из равнин Серенгети в поисках свежей травы, а в октябре возвращаются обратно на юг. Множество копытных позволяет хищникам не испытывать проблем с поиском пищи, и недавно туристы стали свидетелями базовых законов дикой природы в действии.

Львица умело скрывалась зарослях травы, практически слившись с пейзажем. Неподалеку паслось крупное стадо зебр и антилоп гну. Кошка начала подкрадываться к животным, оценивая ситуацию. У нее не было права на ошибку — если рассчитать силы неверно и дать жертве убежать, вслед за ней убегут и остальные. При этом охота может быть и опасной для хищника: многочисленные зебры и гну способны нанести львице тяжкие травмы своими копытами.