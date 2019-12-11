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Природа

Голодная львица охотится на гну: видео

Анастасия Баринова
11 декабря 2019
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Фото: Maasai Sightings
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Фото: Maasai Sightings
Антилопа слишком увлеклась собственной трапезой и забыла о возможных опасностях.

Один из самых знаменитых природных парков Африки — Масаи-Мара, расположенный на юго-западе Кении. Здесь обитают гепарды, леопарды, гиппопотамы, слоны, буйволы и множество других животных. Кроме того, на его территории проживает прайд львов, который называют «болотным» (Marsh Pride). Ученые ведут за ним наблюдения с конца 1980 годов. В начале 2000-х годов был зарегистрирован численный рекорд этой группы: 29 львов особей.

Самую большую популяцию среди животных в Масаи-Мара составляют антилопы гну. Каждый год, примерно в июле, они мигрируют огромными стадами на север из равнин Серенгети в поисках свежей травы, а в октябре возвращаются обратно на юг. Множество копытных позволяет хищникам не испытывать проблем с поиском пищи, и недавно туристы стали свидетелями базовых законов дикой природы в действии.

Львица умело скрывалась зарослях травы, практически слившись с пейзажем. Неподалеку паслось крупное стадо зебр и антилоп гну. Кошка начала подкрадываться к животным, оценивая ситуацию. У нее не было права на ошибку — если рассчитать силы неверно и дать жертве убежать, вслед за ней убегут и остальные. При этом охота может быть и опасной для хищника: многочисленные зебры и гну способны нанести львице тяжкие травмы своими копытами.

Удача была на стороне кошки: она заметила антилопу, которая беззаботно паслась, не обращая внимания ни на людей, наблюдающих с дороги, ни на подкрадывающуюся хищницу. Оказавшись на максимально близком расстоянии, львица прыгнула и тут же повалила жертву на землю. Борьба была недолгой, и охотница вскоре смогла утолить свой голод.

Посмотрите, как буйволы отбиваютя от львов.