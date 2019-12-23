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Природа

Львица помогает львятам перейти реку: видео

23 декабря 2019
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Фото: Luca Bracali/ SWNS TV/YouTube
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Фото: Luca Bracali/ SWNS TV/YouTube
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Фото: Luca Bracali/ SWNS TV/YouTube
Заботливая мать помогла малышам избежать опасностей.

Итальянский фотограф Лука Бракали (Luca Bracali) более 10 лет снимает сцены из жизни дикой природы и неоднократно работал в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Недавно он стал свидетелем редчайшей сцены — ни он, ни другие операторы или опытные гиды не видели ничего подобного.

Львица переводила трех своих малышей через реку Эвасо-Нгиро, полную крокодилов. Рептилии — не единственная опасность: здесь очень сильные течения. Большие кошки редко рискуют переходить ее, и тем более — с неокрепшими детенышами. Но в данном случае мать приложила все усилия, чтобы путь был безопасным. Она выбрала мелководье, но даже там один львенок споткнулся и начал уходить под воду. Однако львица моментально вытащила его, а затем так же, схватив за загривок, помогла выйти на сушу второму. Третий оказался более самостоятельным и справился сам.

На берегу она продолжила оглядываться, готовая отразить любую опасность. Посмотрите, как львята учатся охотиться.