Львята обнаружили качели в саванне: видео

Туристы в частном парке Мала Мала (заповедник Саби-Сэнд, провинция Мпумаланга, ЮАР), который находится неподалёку от другой заповедной территории — парка Крюгера, сумели запечатлеть на камеру, как несколько игривых львят открыли для себя качели-балансир.

Пятеро детенышей из прайда Камбула отдыхали в саванне и маялись от безделья, пока взрослые львы крепко спали, разморенные на солнце. Вскоре львята нашли, чем себя занять: они обнаружили несколько поваленных деревьев и самый смелый из котят решил вскарабкаться на поверженный ствол.

Упавшее дерево лежало поперек другого, и когда львенок добрался до середины ствола, тот под его весом покачнулся и опустился на другую сторону противоположным концом к земле. Сперва львят это напугало, и они бросились врассыпную, но вскоре любопытство взяло верх.

Очень быстро маленькие хищники поняли, как работают эти «качели», и принялись их осваивать.