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Природа

Львята обнаружили качели в саванне: видео

Анастасия Крутикова
11 июня 2020
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Скучающие детеныши нашли, чем себя занять.

Туристы в частном парке Мала Мала (заповедник Саби-Сэнд, провинция Мпумаланга, ЮАР), который находится неподалёку от другой заповедной территории — парка Крюгера, сумели запечатлеть на камеру, как несколько игривых львят открыли для себя качели-балансир. 

Пятеро детенышей из прайда Камбула отдыхали в саванне и маялись от безделья, пока взрослые львы крепко спали, разморенные на солнце. Вскоре львята нашли, чем себя занять: они обнаружили несколько поваленных деревьев и самый смелый из котят решил вскарабкаться на поверженный ствол.  

Упавшее дерево лежало поперек другого, и когда львенок добрался до середины ствола, тот  под его весом покачнулся и опустился на другую сторону противоположным концом к земле. Сперва львят это напугало, и они бросились врассыпную, но вскоре любопытство взяло верх. 

Очень быстро маленькие хищники поняли, как работают эти «качели», и принялись их осваивать. 

Даже те из львят, которые лениво лежали неподалеку, наблюдая за играми собратьев, вскоре не вытерпели и присоединились к забаве. В итоге каждый из детенышей успел опробовать качели — и не по одному разу. У некоторых это получалось ловко, у некоторых — не особо элегантно — обхватив лапами ствол и продвигаясь по нему ползком. Один из львят долго боялся подходить к дереву, но в итоге и он пробежал по стволу, благополучно спрыгнув на землю с другой стороны. 

Посмотрите, как юный бегемот играет с крокодилами. 

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