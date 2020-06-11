Львята обнаружили качели в саванне: видео

Туристы в частном парке Мала Мала (заповедник Саби-Сэнд, провинция Мпумаланга, ЮАР), который находится неподалёку от другой заповедной территории — парка Крюгера, сумели запечатлеть на камеру, как несколько игривых львят открыли для себя качели-балансир.
Пятеро детенышей из прайда Камбула отдыхали в саванне и маялись от безделья, пока взрослые львы крепко спали, разморенные на солнце. Вскоре львята нашли, чем себя занять: они обнаружили несколько поваленных деревьев и самый смелый из котят решил вскарабкаться на поверженный ствол.
Упавшее дерево лежало поперек другого, и когда львенок добрался до середины ствола, тот под его весом покачнулся и опустился на другую сторону противоположным концом к земле. Сперва львят это напугало, и они бросились врассыпную, но вскоре любопытство взяло верх.
Очень быстро маленькие хищники поняли, как работают эти «качели», и принялись их осваивать.
Даже те из львят, которые лениво лежали неподалеку, наблюдая за играми собратьев, вскоре не вытерпели и присоединились к забаве. В итоге каждый из детенышей успел опробовать качели — и не по одному разу. У некоторых это получалось ловко, у некоторых — не особо элегантно — обхватив лапами ствол и продвигаясь по нему ползком. Один из львят долго боялся подходить к дереву, но в итоге и он пробежал по стволу, благополучно спрыгнув на землю с другой стороны.
Посмотрите, как юный бегемот играет с крокодилами.